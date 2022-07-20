AKP iktidarı, kesin korunacak hassas doğal sit alanlarında talanın yolunu açtı

Son dönemde cennet ormanları, deniz ve yayla arazilerini yapılaşmaya açan kararlara hız veren AKP iktidarı, Doğal Sit alanlarının korunmasına ilişkin ilke kararlarını iptal etti. Yayınlanan yeni kararlarda “Ulusal güvenlik”, “kamu yararı” gibi muğlak ifadelerle “Kesin Korunacak Hassas Alanlar’da izin verilecek faaliyetler genişletildi.

Son dönemde Bodrum, Belek, Alanya Kemer, Çeşme gibi gözde alanlarda aralarında deniz ve orman alanları ile yaylaların da bulunduğu Hazine’ye ait paha biçilmez alanlarının 75 yıllığına bedava tahsisine karar veren, Bodrum’daki Cennet Koyu’nu Mehmet Cengiz’in şirketine verdiği izinle yapılaşmaya açan AKP iktidarı doğal sit alanlarıyla ilgili ürkütücü bir karara daha imza attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanlığı, Doğal Sit Alanlarıyla ilgili ilke kararlarını değiştirdi. Son olarak 2019 yılında değiştirilen ilke kararları yürürlükten kaldırıldı. Kesin Korunacak Hassas Alanlar’da izin verilecek faaliyetlere “Kamu yararı”, “Ulusal güvenlik” gibi muğlak ifadelere bağlanan 3 madde eklendi.

Kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eklenen maddeler şöyle:

* Kamu yararının gerektirdiği ihtiyaç hallerinde yol güzergahının kullanılması koşuluyla atıksu, içme suyu, doğal gaz ile elektrik ve iletişim hattı yapılabilir.

* “Kesin Korunacak Hassas Alan” tescili yapılmadan önce mevzuata uygun olarak yapılmış ve faaliyeti devam etmekte olan bir alt yapı uygulaması veya tesisi varsa; mevcut uygulamaya veya tesise ilişkin ilave bir hat, yapı ya da benzeri yeni bir düzenleme yapılmaması koşullarıyla söz konusu mevcut uygulamalara yönelik asgari düzeyde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile süre uzatımına izin verilebilir.

* Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler yapılabilir.

* Dalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve onarımına izin verilebilir.

NİTELİKLİ KORUMA ALANLARINA GES KURULABİLECEK



Öte yandan bakanlığın yayınladığı yeni ilke kararlarına göre Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi (GES) kurulmasına izin verilebilecek. Önceki ilke kararlarında Nitelikli Doğal Koruma Alanlarına GES kurulmasına kesinlikle izin verilmeyeceği belirtiliyordu.

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