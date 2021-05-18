AKP iktidarının ezberini bozduk

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun belgeseli çekildi. “Ey CEHAPE sen kimsin?” sloganıyla duyurulan “Cehape Zihniyeti” isimli belgeselde Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tavsiyelerine de yer verildi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan artık Türkiye için bir yük olmaya başladı. Türkiye’yi yönetemiyor. Tavsiyem bir an önce 83 milyonun daha büyük acılarla karşı karşıya kalmaması için sandığı getirmesi, ‘Ayrılmak istiyorum’ demesi” ifadesini kullandı.

NİYETİM YOKTU AMA: Kılıçdaroğlu’nun “Ben olmasam CHP olmaz zihniyetini ortadan kaldıracağız. CHP varsa hepimiz için var” sözlerinin kullanıldığı belgeselde, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylık süreci, Kılıçdaroğlu’nun Artvin’de PKK saldırısına uğraması, Çubuk’taki linç girişimi yer aldı. Kılıçdaroğlu, belgeselde “Genel başkan olmaya niyetim yoktu. Koşullar zorunlu kıldı” dedi ve şunları söyledi:

ERDOĞAN MEMNUNDUR: “Bizim yeni şeyler söylememiz, toplumun değişik kesimleri ile ilişki kurmamız gerekiyordu. Kanaat önderleri ile bir araya geldik. İnsanlar, ‘CHP’yi böyle bilmiyorduk’ dedi. İktidar, demokrasiyi unutturmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Erdoğan benim gelmemden memnun olmuş olabilir. ‘Emekli bürokrat’ diye.

3Y NE OLDU?: Erdoğan 3Y sözü vermişti. Yoksulluk, yozlaşma ve yoksulluk olmayacaktı. Söylem güzel, eylem tam tersi bir sürece evrildi. Yolsuzluk artık AKP’nin olağan politikası oldu. AKP iktidarında yolsuzluk var denildiğinde vatandaş hiç yadırgamamaya başladı. Kısa yoldan zenginleşme, köşeyi dönme. Biz ezberi bozduk. Yerel seçimde halk tepkisini gösterdi.

ÇUBUK SALDIRISI: Acı olan, Erdoğan ve Bahçeli’nin tek cümle kurmaması… Erdoğan hep çatışmadan, tahrikten yana oldu. Biz komşumuza kimliğini sormazdık, şimdi yaşam tarzını sorguluyoruz.