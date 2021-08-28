AKP il başkanı 11 gündür devam eden orman yangınına ‘yaygara’ dedi

Yazan:
Alaturka Online
-

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 11 gündür devam eden orman yangınını AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, “Yaygara” olarak yorumladı.

Evren DEMİRDAŞ

Yayınlanma: 00:49 – 29 Ağustos 2021

AKP il başkanı 11 gündür devam eden orman yangınına ‘yaygara’ dedi

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını 11. gününde devam ederken yangına yeterli müdahale edilmediğine dair yapılan eleştirilere AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, tepki çeken bir açıklamada bulundu.

GÜNLERDİR DEVAM EDEN YANGINA ‘YAYGARA’ DEDİ

Orman yangıyla ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP’li Sercan Özaydın, “Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla… Tunceli halkımız; Bu yaygara ile üstü örtülmeye çalışılan asıl gerçeği çok iyi biliyor!” ifadelerini kullandı.

74 barodan Tunceli'deki orman yangını için ortak açıklama İlginizi Çekebilir 74 barodan Tunceli’deki orman yangını için ortak açıklama Tunceli Valiliği'nden yangınlarla ilgili açıklama İlginizi Çekebilir Tunceli Valiliği’nden yangınlarla ilgili açıklama

Önceki haberABD’de Ida Kasırgası Alarmı
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?