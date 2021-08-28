AKP il başkanı 11 gündür devam eden orman yangınına ‘yaygara’ dedi

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 11 gündür devam eden orman yangınını AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, “Yaygara” olarak yorumladı.

Evren DEMİRDAŞ

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını 11. gününde devam ederken yangına yeterli müdahale edilmediğine dair yapılan eleştirilere AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, tepki çeken bir açıklamada bulundu.

GÜNLERDİR DEVAM EDEN YANGINA ‘YAYGARA’ DEDİ

Orman yangıyla ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP’li Sercan Özaydın, “Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla… Tunceli halkımız; Bu yaygara ile üstü örtülmeye çalışılan asıl gerçeği çok iyi biliyor!” ifadelerini kullandı.

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