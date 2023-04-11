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10 Nisan 2023
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AKP İl Başkanı, Erdoğan’a seslendi: İstifanın eşiğindeyiz

Alaturka Online
Alaturka Online

Partiler, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için milletvekili aday listelerini açıkladılar. Ordu’da toplam 6 milletvekili seçilecek ve AKP, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i 1. sıradan aday gösterdi. Diğer adaylar ise İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, İsa Yüksel, İsa Gül ve Samet Özdemir olarak sıralandı. AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, milletvekili aday listesini eleştiren bir paylaşım yaparak sosyal medyadan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

SESİMİZ ULAŞTIRILMIYOR

Halit Tomakin şunları yazdı:     “Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

RİSKLERİ ÜSTLENMEK İSTEMİYORUM  

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.   Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.   Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz.   Saygılarımla…”

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