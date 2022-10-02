AKP ilçe başkanının komutanı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı tepki çekti

Antalya AKP Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar’ın Antalya’ya yeni atanan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu’nu ziyareti sırasında çekilen fotoğrafa vatandaşlar ve siyasi partiler tepki gösterdi.

İsmail AKIN

AKP Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ilçe yönetimiyle birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında başköşeye geçip oturan ilçe Başkanı Bayraktar’ın karşısında jandarma komutanı ve ilçe yönetiminin yanlarına dizili şekilde poz vermesi kamuoyunda ‘saygısızlık’ olarak değerlendirildi.

“AKP’DEN GENERALE MEMUR MUAMELESİ”

Komutanlara yapılan saygısızlığı ağır dille eleştiren CHP Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz, sosyal medya hesabından eleştirilerin odağı olan o fotoğrafı paylaşarak tepkisini şöyle dile getirdi;

*AKP’den Generale Memur Muamelesi! AKP Kepez İlçe Teşkilatı büyük bir ayıba imza attı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na yeni atanan Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu’nu ziyaret eden AKP Kepez İlçe Başkanı, başköşeye oturarak poz verdi.

*Saraydaki ağabeylerini ve AKP’nin tek adam rejimini örnek alan İlçe Başkanı, başköşeye kurulurken yıllarını vatana harcayan ve Tuğgeneralliğe kadar yükselen Tarık Hekimoğlu’na yöneticilerinin yanını reva görmüş!

*Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu’na elemanıymış gibi davranan AKP’li İlçe Başkanına sesleniyoruz: “Ne Hekimoğlu ne de bu ülke için canını ortaya koymaya hazır Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tek bir personeli sizin emir eriniz değildir.

*Şerefli bir görev olan askerlik makamı, ülkemizin ve Cumhuriyetimizin teminatı, halkımızın onur madalyası olan Türk Ordusu siyasete alet edilmemeli, şuursuz bir ilçe başkanının oyuncağı haline getirilmemelidir. Biliyoruz ki sizden farkı olmayan il başkanınız bu küstahça hareketinize karşı bir yaptırımda bulunmayacaktır. CHP iktidarında böyle hareketlerde bulunmaya cesaret edemeyeceksiniz.

İlginizi Çekebilir MSB açıkladı: Törende valiyi selamlamayan askerler görevden alındı İlginizi Çekebilir AKP’nin yüzde 60’ın üzerinde oy aldığı kentte dramın fotoğrafı