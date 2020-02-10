“AKP ile cemaatler arasında bir ideoloji farkı yok” – Gün Başlıyor (10 Şubat 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, İdlib’deki Türk askerinin akıbetini sorguluyor, İstanbul’da düzenlenen Kudüs mitingine ve AKP ile cemaatler arasındaki ilişkiye değinen Ataklı, AKP’nin her alanda uyguladığı israf politikasını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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