“AKP ile cemaatler arasında bir ideoloji farkı yok” – Gün Başlıyor (10 Şubat 2020)

Gün Başlıyor’da Can Ataklı, İdlib’deki Türk askerinin akıbetini sorguluyor, İstanbul’da düzenlenen Kudüs mitingine ve AKP ile cemaatler arasındaki ilişkiye değinen Ataklı, AKP’nin her alanda uyguladığı israf politikasını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Ayrıca Youtube üzerinden bize destek olabilirsiniz:
www.youtube.com/tele1comtr/join Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
Tweets by tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr
Anasayfa Alaturka Online “AKP ile cemaatler arasında bir ideoloji farkı yok” – Gün Başlıyor (10...