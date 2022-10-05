AKP İzmir İl Örgütü arıtma tesisine zorla girdi!

İzmir Çiğli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli öncülüğündeki bir grup, basın açıklaması yapacakları iddiasıyla zorla içeri girdi. Ali Sürekli, kapıda duran güvenlik görevlilerini adeta provoke edip azarlayarak, “Sizin müdahale etme hakkınız yok. Siz CHP’nin militanı mısınız? Bu vaziyet duramazsınız. Rahat vaziyete geçin. Basar geçerim, durduracak mısınız?” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yazılı açıklama yaparak olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AKP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’ın da aralarında olduğu bir grup içeride basın açıklaması yapacaklarını söyleyerek, girişin yasak olduğu tesise, güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen zorla girdi.

“BASAR GEÇERİM, DURDURACAK MISINIZ?”

AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, adeta güvenlik görevlilerini provoke ederek, “Böyle bir şey olur mu? Bakın duruşa asker duruşu. Çok çirkin, rezalet. Demokrat Tunç Soyer, demokrat CHP. Ne bu faşistlik ya. Ne rezalet. Biz açıklama yapacağız burada. Biz terörist miyiz? Teröristlerle beraber olanları biliyoruz. Kendileri gibi zannetmesinler. Basar geçerim, durduracak mısınız?” dedi ve beraberindekilerle içeri girdi.

“SİZ CHP’NİN MİLİTANI MISINIZ?”

İçeri girdikten sonra da görevlerini yapan güvenlik ekibine yönelik hakaret ve azarlamalarını sürdüren AKP’li Sürekli, “Arkadaşların hepsinin ismini alın, hepsi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunun. Rezalet. Siz güvenliksiniz. Güvenlik kanununa da aykırı davranıyorsunuz. Onu da şikayet edeceğiz. İçişleri Bakanlığı‘na da…Sizin müdahale etme hakkınız yok. Siz CHP’nin militanı mısınız? Bu vaziyet duramazsınız. Rahat vaziyete geçin.” dedi.

AKP’li Sürekli’nin hız kesmeden peş peşe sıraladığı hakarete güvenlik görevlileri “Biz size hakaret etmedik, sadece görevimizi yapıyoruz. Basın açıklamanızı yapabilirsiniz” dedi.

TUNÇ SOYER’DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaparak olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Soyer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne dek kent yönetiminde demokrasi ve uzlaşıyı esas alan, her konudaki eleştiri ve önerileri hoşgörüyle dinlemeyi görev bilmiş bir yerel yönetimin ve işini yapmak dışında kusuru bulunmayan personelin böylesine hukuk dışı bir muhalefet yaklaşımını hak etmediğini üzülerek dile getirmek zorundayım.

“İZMİR ADINA UTANÇ VERİCİDİR”

– Başta Ak Parti İl Başkanı ve Meclis Grup Başkanvekili olmak üzere bugün Ak Parti bir grup siyasetçinin statüsü yasayla belirlenmiş özel koruma alanındaki, Çiğli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ne hiçbir yetkiliye haber vermeden baskın yaparak, hukuksuzca girmeye çalışmaları, bu sırada nezaket sınırları içinde görevini yapan güvenlik personeline hakaretler yağdırmaları, darp etmeleri, tehditler savurmaları İzmir adına utanç vericidir.

“APAÇIK BİR PROVOKASYON ÇABASIDIR”

– Ak Parti İl Başkanı’nın, Ak Parti Grup Başkanvekili’ni de yanına alıp tekrarından bile hicap duyacağım ifadeler kullanarak sergilediği tavırlar apaçık bir provokasyon çabasıdır.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMEKÇİLERİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

-İster Ak Parti’den, ister başka bir siyasi partiden dileyen herkes kurum yetkililerine haber vererek, İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin hizmet ve faaliyet alanlarına ziyarette bulunabilir ve en iyi şekilde ağırlanır.

– Ancak iş güvenliği ve sağlığı açısından riskler bulunduran özel tesislerin kapısına dayanarak “benim kim olduğumu biliyor musun” tarzında yaklaşım sergilemek, güvenlik personelini darp ederek ve zor kullanarak içeri girmek, istedikleri karşılığı vermeyen güvenlik personelini tahrik etmeye çalışmak, hakaretler yağdırmak Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem gerektiren davranışlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçileri sahipsiz değildir.

“YARGIYA BAŞVURCAĞIZ”

– Arkasına iktidar gücünü aldığını varsayarak aklına her eseni yapabileceğini, emekçilere zulmedebileceğini düşünen bu zihniyeti şiddetle kınıyorum. Yasalara karşı bu davranışlara sessiz kalmayacağımızın, gereğinin yapılması için yargıya başvuracağımızın da bilinmesini istiyorum.

– Biz her türlü kışkırtma ve tahrike karşı, sağduyulu bir şekilde, 4,5 milyon İzmirliye olan sorumluluk bilincimizle hizmet vermeye devam edeceğiz.”

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