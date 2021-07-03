AKP kalesi Sakarya’da şok tepkiler! Yurttaş öyle bir isyan etti ki… CHP’liler hayretle dinledi!





CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan Sakarya’da Nakliyeciler Sitesini ziyaret etti, kamyoncuların sorunlarını dinledi. Köprü geçiş ücretlerinin, mazot fiyatlarının yüksekliğinden, TIR belgelerini devretme haklarının olmamasından şikayet eden bir nakliyeci, “Yanlış var, bu insanlar mağdur, aç açık” dedi. Nakliyecinin “Şimdi bu adam 2 bin 500 lira maaşla ne yapacak?” sözlerine CHP'li Özkan “Değiştirmek lazım” yanıtını verdi. Nakliyeci, “Masaya bir yumruk vurup kükreyelim abi" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #sakarya #akp #akpkalesi #nakliyeciler #chp #tuncayözkan #enginözkoç #cumhuriyethalkpartisi #ekonomi #röportaj #ankahaberajansı #yurttaştv