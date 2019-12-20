AKP kapatılmalı





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Bundan 11 yıl önce AKP için kapatılma davası açılmıştı. AKP yönetimi laikliğe aykırı eylemlerin odağı olarak suçlanıyordu. Haşim Kılıç başkanlığındaki Anayasa mahkemesi AKP'nin laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğuna ancak bunun şimdilik çok büyük bir tehlike içermediğine kanaat getirerek kapatma değil para cezası vermişti. Mahkeme bu suçun tekrarı halinde partinin kapatılacağını da belirtmişti. 2008'de AKP kapatılmadı ve ondan sora rahatlayan iktidar partisi laikliği tamamen ortadan kaldırmak için çok önemli adımlar attı. öncelikle eğitim sistemi dindar kindar yöntemle yürütülmeye başlandı. melek okulu olması gereken imam hatipler eğitimin temel okulları haline getirildi, seçmeli olan din dersleri zorunlu olduğu gibi ilk okuldan itibaren Kuran dersleri konuldu, bununla da yetinilmedi ilkokul öncesi çocukların da Kuran kurslarına gitmesi adeta zorunlu hale getirildi. son olarak Erdoğan'ın "Dini kurallara göre yönetileceğiz" demesinden sonra cumhuriyet tarihinde ilk kez bir genelge kaynağını tamamen İslam dininden, Kuran'ı Kerim ayetlerinden ve hadislerden alarak hazırlandı ve resmi gazetede yayınlandı. bunların herbiri anayasanın değiştirilemez maddelerinden Türkiye Cumphuriyeti laik, demokratik bir hukuk devletidir" maddesine aykırıdır. 11 yıl önce "laikliğe karşı eylemlerin odağı olmasına rağmen büyük tehlike göstermiyor" gaerekçesiyle kapatılmaktan kurtulan AKP'nin bu kez kapatılması gerekir. bu bir temenni değildir. eğer bu ülkede anayasa geçerli ise anayasa mahkemesinin yapması gereken daayı yeniden açmak ve son kararı vermektir.