“AKP kendiliğinden gitmeyecektir, sorumluluk muhalefete düşüyor” – 18 Dakika (1 Ocak 2020)





Tele1 genel yayın yönetmeni merdan yanardağ, 18 dakika'da, yıla damgasını vuran gelişmeleri ve yeni yıldan siyasi beklentileri değerlendirdi. 2020'nin erken seçim yılı olabileceğini ve bu süreçte muhalefetin büyük bir sorumluluğu olduğunu dile getirdi. 18 DAKİKA'da, Tebliğciler'in dağıttığı "yeni yıl haram" bildirisi nasıl bir tehdidi işaret ediyor? Yılbaşı kutlamalarına yönelik saldırılar, nasıl bir zihnin yansıması? Yeni parti kurmaya hazırlanan eski AKP'li Ali Babacan, 5 yıl sonra attığı ilk tweette ne mesaj verdi? Doğum günü kutlayan öğretmenlere verilen sarılma cezası, nasıl tabloyu ortaya koyuyor? 2019'da neler yaşandı? AKP'nin hangi politikaları çöktü? 2020'de Türkiye'yi ne bekliyor? Muhalefetin yeni yılda ve olası erken seçim sürecinde nasıl bir sorumluluğu var? sorularının yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

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