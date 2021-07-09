AKP kimliğiyle dolandırdılar: ‘Para verin kamuda müdür yardımcısı yapalım’

Son yıllarda vatandaşın iş ve geçim umuduna yönelik dolandırıcılık olayına bir yenisi eklendi. Kendisini AKP Çankaya ilçe teşkilatı görevlisi, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkan Yardımcısı Yavuz Recep U. olarak tanıtan, zaman zaman “korumam” dediği bir kişiyle ve lüks araçla dolaşan bir kişinin Malatya, Kırşehir ve Gaziantep’te çok sayıda vatandaştan “iş bulacağım” vaadiyle binlerce lira topladığı ortaya çıktı.

Dolandırılan vatandaşlardan birisi yıllardır üniversite mezunu kızı ve lise mezunu oğlu için iş bulma arayışında olan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan B.K.. Çocuklarını iş sahibi yapmak isterken 52 bin 500 lirasını kaptıran B.K.’nın karakolda verdiği ifadeye de yansıyan olay kendisini Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı’nda danışman olarak tanıtan Betül B. ile görüşmesiyle başlıyor.

PARA KARŞILIĞINDA KAMU PERSONELİ YAPIYORLARMIŞ

SÖZCÜ’nün ulaştığı ifade tutanağında B.K., süreci şöyle anlattı:

* 2021 yılı Şubat ayında kendisini şahsen tanıdığım komşum olan yine amcası da aynı apartmanda komşum olan Betül B. isimli kişi bana ‘seni işe sokacağım’ diyerek 20 bin TL para istedi.

* Ben de elden kendisine 20 bin TL verdim. Daha sonra ben işe girmeyeceğimi söyledim ve kendisinden 20 bin TL paramı istedim. Bana Murat A. isimli şahsın hesabından 20 bin TL paramı gönderdi.

* 18 Şubat günü Betül B. isimli kişiyle yeniden konuştuk. Bana Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı’nda danışman olarak çalıştığını, çevresinin geniş olduğunu, çocuklarımı işe yerleştirebileceğini, bunun karşılığında 30 bin ile 50 bin TL para gideceğini söyledi.

Ben de ‘lise mezunu oğlum ve üniversite mezunu kızım için iş başvurusu yapabilir miyim?’ dediğimde bana ‘çocuklarını işe aldırırım’ dedi.

* Bunun üzerine benden 10 bin TL para isteyerek Murat A. isimli kişinin hesabına yatırmamı söyledi. 22 Şubat günü bu hesaba 10 bin TL yatırdım. 3 gün sonra Betül B.’nin kullanmış olduğu numaradan bizi aradılar.

* Telefonu açtığımda Betül B. görüntülü konferans yapıyordu. Bana yanında Yavuz Recep U. isimli şahsın olduğunu, Ak Parti Ankara’nın Çankaya ilçe teşkilatında olduğunu kendisinin 15 yıllık aile dostu olduğunu söyledi.

* İşe girecek olan kızıma ve bana ‘hayırlı olsun Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde işe gireceksin sana göndermiş olduğum sicil numarasını al bunu kaydet. Daha sonra e-devlet üzerinden kontrol edeceksin’ dedi. Bunun üzerine 22 Mart günü kızım E.Y. ile Diyarbakır’a gittim.

* Daha sonra Yavuz Recep U. kızımı 26 Mart günü aramış ve ‘kura çekilecek siz kurada dördüncü sıradasınız, 5 Nisan’da saat 09.30’da belediye kültür binasında kura çekilecek orada olun’ demesi üzerine kızım, kuzenimle beraber Diyarbakır’a yanıma geldiler.

* 3 Nisan günü Betül B. beni telefonla arayarak kuranın 16 Nisan’a yapılacağını söyledi. Bunun üzerine 16 Nisan’a kadar biz de Diyarbakır’da bekledik ve kura çekimine katıldık. Çocuğum Ezgi Yıldız ve kuzenim Ece Şehriban Temiz kurada çıkmadı.

“‘PARAMI GÖNDERİN’ DEYİNCE 5 DAKİKA SONRA İŞ BİLDİRİM BELGESİ GELDİ”

Çocuğunun kurada çıkmaması sonrasında Betül B.’yi arayıp parasını geri istediğini ardından Yavuz Recep U.’nun kendisine sesli mesaj attığını belirten B.K. şöyle devam etti:

* Yavuz Recep U., kendi numarasından bize atmış olduğu sesli mesajda ‘ben devlet işi yapıyorum kreş işi mi yapıyorum? Atın İBAN’larınızı bu iş olursa bana paranın 5 katını vereceksiniz’ şeklinde mesaj attı.

* Bunun üzerine bize atması gereken evrakları gönderecek diyerek bir ay bekledik. Evrakları atmayınca Betül B. isimli kişiyi arayarak ‘Ben Malatya’ya gidiyorum paramı Malatya’ya gelmeden hesabıma atın’ dedikten 5 dakika sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına iş bildirim belgesi olarak kızımın ismine Personel Daire Başkanı Enes Polat kişinin adından imzalı bir belge gönderdiler.

* Daha sonra ben otobüsteyken Yavuz Recep U. beni aradı. Bana ‘Abla bu evrak çok önemli bir evrak asla gmailden çıkmayacak uygulama noktasında suç teşkil eder’ dedi.

* Ben de çıkarmayacağımı gmail’de tutacağımı söyledim ve Ramazan bayramına üç gün kala Malatya’ya geldik. Daha sonra pandemi olduğundan kapanma oldu bu süreçte Malatya’da kaldık.”

KOMİSYON ÜCRETİ ALTINDA PARA TOPLAMIŞLAR

Yavuz Recep U.’nun herkesin bir mükellef getirmesi talebinde bulunması sonrasında kendisinin de bu durumu samimi olduğu kişilere anlattığını belirten B.K., “İnsanlara ve iş bildirim kağıtları geldikten sonra ‘herkes bir dosya yani kişi getirmekle mükellef’ şeklinde konuşunca ben de samimi olduğum şahıslara anlattım. Daha sonra Betül B., bana dekonta bağış yazarak 5 bin TL yine 11 Haziran tarihinde Bekir Ş. isimli kişinin İBAN hesabına bin TL, kızım ve oğlum adına komisyon ücreti yazarak vermiş oldukları İBAN adresine her birinin adına bin TL para yatırdık. Betül B. isimli şahsa ise 17 Mayıs günü bin TL ve 7 bin TL para verdim” dedi.

“SENİ MALATYA’DA FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ YAPALIM”

Yavuz Recep U. isimli kişinin kendisine Malatyalı olmasından dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerine Malatya’da da Fen İşleri Müdür yardımcısı yapabileceğini söylediğini belirten B.K., sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ben çocukların işi için Diyarbakır’a gittim. Bu esnada ben Diyarbakır’dayken uzaktan akrabam olan Abbas G. isimli şahıs araya tanıdıklarımı koyarak kendisinin de işe girmek için Betül B. ile tanıştırmamı isteyince kendisine Betül B.’nin numarasını verdim.

* Ben Diyarbakır’dayken Yavuz Recep U. kalmış olduğumuz yere geldi. Yanında koruması olan Bekir Ş. isimli şahıs da vardı. Yavuz Recep U. benim elimdeki evrakları alarak Diyarbakır Belediyesi’ne gittik.

* Yavuz Recep U., Bekir Ş.’ye Oğuzhan isimli şahsı aramasını ve kapıya inmesini istedi. Oğuzhan isimli kişi belediyenin personel kapısından çıkarak yanımıza geldi ve Yavuz Recep U.’ya ‘başkanım siz niye zahmet ettiniz’ dedi. Elimdeki evrakları alarak Oğuzhan isimli kişiye teslim etti. Bunun üzerine birlikte kaldığımız yere geçtik.

* Bana 4 bin TL maaş ile çocukların işe başlayacağını ancak çocukların Malatya’da oturmalarından dolayı Malatya’da da işe sokabilirim deyince bizde duruma şaşırdık ama kabul ettik. Malatya iline geldikten sonra bana ‘Seni Malatya’da Fen İşleri müdür yardımcısı yapayım’ dedi. Ben de kabul etmeyince çıkıp gitti.

“TELEFONLARINA ULAŞAMADIM 52 BİN TL DOLANDIRILDIM”

O görüşmeden sonra bir süre daha telefon görüşmelerinin devam ettiği sonrasında ise Yavuz Recep U. isimli kişinin telefonlarının kapandığını belirten B.K., şöyle konuştu:

* Daha sonra yine telefon görüşmelerine devam ettik. Betül B. ve Yavuz Recep U. ile telefon konferansı yaparak kavga ediyorlardı benim çocuklarımın işini de yapmıyorlardı.

* Uzun süre bu şekilde konuşuldu daha sonra Yavuz Recep U. bana telefondan ‘silahı takarım belime Malatya’ya gelirim hepinizi vururum parayı yatıracaklar’ diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu.

* Bu konuşmadan sonra bir hafta bu kişinin telefonları kapandı, aradık açmadı. Kendilerine ulaşamadığımızı anlayınca dolandırıldığımı anladım.

* Kızım adına 28 bin TL para verdim, yine oğlum adına 19 bin TL 10 Mayıs tarihinde yine bu şahısların söylemesi üzerine Bekir Ş. isimli kişinin hesabına yatırdım.

* Betül B.’ye ise kapıda bin TL sonrasında 3 bin 500 TL para verdim. Her iki çocuğum için toplamda 52 bin 500 TL beni dolandıran Betül B., Yavuz Recep U., Bekir Ş. ve Murat A. isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim.

“KADRO BEDELİ 40 BİN TL İSTEDİ”

Yavuz Recep U.’nun Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde ön kayıt büro elemanı olarak işe yerleştirme sözü verdiğini ve kadro bedeli olarak 40 bin TL istediğini belirten E.Ş.T. ise SÖZCÜ’ye yaşadıklarını şöyle anlattı:

* Benden 40 bin TL kadro bedeli, artı 5 bin TL bağış ve akabinde bin TL de komisyon parası istediler. Bunu isteyen kişi ise Yavuz Recep U.’dur.

* Süreç içerisinde tehditler, hakaretler yaşadık. Malatya’ya iki kere geldi ailemizin içine girdi. Evraklarımızı teslim etmek için Diyarbakır’a geldi. Ardından da Diyarbakır’daki evimize gelerek mağduriyetimizi gördü.

* Bize ‘sizler burada geçinemezsiniz istersiniz sizi Malatya’ya geçirebilirim’ dedi. Bizde kabul ettik. Kuzenim B.K., Malatya’ya geldikten iki gün sonra eşyaları toplayıp E.Y. ile Malatya’ya geldik. Bir ay bizi Diyarbakır belediyesinde ‘kura ile alım’ var deyip siz ona dahil oldunuz diyerek bekletti, mağdur etti.

* Kurada E.Y. ile çıkmadık. Malatya’ya giderken kuzenim B.K., Malatya sınırlarına girmeden paralarımızı isteyince 5 dakika içinde Personel Daire Başkanlığında görevli Enes P. isimli e-imzalı evrakları E.Y. ve benim gmail hesabıma attılar. Malatya’ya geldikten sonra psikolojimizi bozacak şekilde dosya baskısı yaptılar.

“12 KİŞİDEN 530 BİN TL PARA ALMIŞLAR”

Belirli bir süre oyalandıklarını belirten E.Ş.T., sözlerini şöyle sürdürdü:

* Dosya sirkülasyonu falan bizi oyalamalarının ardından yavaş yavaş kopmalar başladı, tehditler başladı. Videolu görüşmeler yapıp ‘sizler belediyeye, sen POMEM’e, sen Gençlik ve Spor Bakanlığına’ diyerek görüşmeler yaptı.

* Sonrasında bir hafta kadar bir iletişim kopukluğu oldu, biz de şüphelendik ve ailesini, yaşadığı yeri araştırmaya başladık. Bunu duyunca görüntülü arayıp bizi tehdit ve hakaretler etti. Sonrasında telefon numarasını iptal etti.

* Gittik şikayetçi olduk ve dolandırıldığımızı anladık. Toplamda 12 kişiden 530 bin TL para almışlar. Dosya istediği için yakın çevremizdeki eşimize dostumuza akrabalarımıza söyledik, onlar da kabul ettiler bu şekilde hepimiz dahil olduk.

AKP ÇANKAYA İLÇE TEŞKİLATINDA BÖYLE BİR GÖREVLİ YOK

SÖZCÜ muhabirinin telefonla ulaştığı AKP Çankaya ilçe teşkilatı, Yavuz Recep U. isminde bir görevlilerinin olmadığını açıkladı. Yavuz Recep U.’nun kullandığı telefonun ise servis dışı olduğu anlaşıldı. AKP kimlikli dolandırıcının Malatya Yeşilyurt dışında Kırşehir ve Gaziantep’te çok sayıda kişiyi dolandırdığı ileri sürülüyor.