“AKP, Koronavirüs kriz yönetimini uzmanlarına bırakmalı” – 18 Dakika (12 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Beştepe’deki Koronavirüs Zirvesi eleştirildi. Koronavirüse karşı önlem almada geç kalındığına dikkat çekildi, Hükümetin bu konuda iyi bir sınav veremediği vurgulandı. Programda ayrıca Tutuklu gazetecilerin durumu ve cezaevlerindeki hukuksuz uygulamalara işaret edildi. Tele1'e destek olmak için:

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