Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, meclisteki bütçe görüşmelerine ve Türkiye Varlık Fonu’na değiniyor. Tele1'e destek olmak için:
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“AKP, kurduğu Türkiye varlık fonu ile denetimsiz kaynak aktarıyor” – Kulis (13 Aralık 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=B4IvMvsdHXE
Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, meclisteki bütçe görüşmelerine ve Türkiye Varlık Fonu’na değiniyor. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
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