AKP-MHP arasında Antep kavgasında ikinci perde!

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay arasında tartışma devam ediyor…

Tayyar’ın MHP’li vekili ‘fuhuş ve uyuşturucu ticaretiyle’ suçlaması üzerine MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, “Senin de ne kadar süzme olduğunu aslında bilmeyen yok” cevabını verdi.

MHP’li vekilin Danışmanı da “Şeref edebiyatı yapacak sen mi kaldın? Sermet Atay şerefinden sadaka verse taşıyamazsın! Hadi oradan!” diye tweet attı.

Deprem sonrasında Cumhur İttifakı’nda Gaziantep krizi yaşanıyor.

AKP-MHP’li isimler, tutuklanan müteahhit Yunus Kaya’nın ‘siyasi destekçisi kim?’ tartışmasına girdi.

Tartışmanın fitili MHP’li Sermet Atay’ın isim vermeden Tayyar’ın hedefe koyması başlattı.

Tayyar, 8 maddelik tweet paylaşımı yaparak MHP’li vekile çok ağır eleştiriler yöneltti ve “uyuşturucu ve fuhuş dahil kirli ilişkiler içinde olmakla” suçladı.

SÜZME OLDUĞUNU BİLMEYEN YOK…

Atay, tartışmaya daha sonra direkt dahil olmadı. Ancak MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, “Senin de ne kadar süzme olduğunu aslında bilmeyen yok, hala siyasete yapmak istiyorsun, kibrin tavan yapmış, kimse sana laf söyleyemez mi zannediyorsun, insanların acılarını paylaş, ha birde adam hala sizin partide mi meclis üyesi?” diye göndermede bulundu.

Çıkmaz’dan sonra bu defa MHP’li vekilin Meclis Danışmanı İsa Alper Açıkbaş, Tayyar’a sert ifadelere içeren açıklamalar yaptı. Tayyar, kendi attığı mesajları tek tek sildi.

İşte MHP’li vekilin danışmanın hesabından yapılan paylaşımlar:

*Bu kirli iftiraları daha önce de Erk Acarer ve Cevheri Güven denen iki iblis (iyi tanırsın eski yol arkadaşların) atmıştı. Ne böyle bir suçlama ne de yargılama var tamamen iftiradır. Sen bunu biliyorsun. Biz senin Fetöcü bu süzmelerle ilişkini Ergenekon sürecinden biliriz.

NİYE SİLDİN, KİME MİYAVLADIN!

*Sen hangi sebepten attığın tweeti sildin kime miyavladın onu anlat. Kendi partinden meclis üyesi yaptığın rant ortağınla yediğin naneler ortaya dökülünce standart taktiğe geçip ‘cambaza bak’ oynuyorsun. Biz cambaza değil sana bakalım.

*Fetöcü teröristlerden aldığın bilgilerle ilk operasyonun üzerinden 1 ay geçmeden bir kitap yayınladın. Yayınevi de Fetö’ye yakınlığı ile bilinir. Firari Fetö’cü savcıya ‘kahraman’ güzellemesi yaparak kanal kanal gezdin. Sonra Ergenekon ve Balyoz davaları çökünce ortada kaldın.

*Ama vazgeçmedin ve 15 temmuza rağmen bu pisliğini sürdürdün. Belli ki aynı taktiği burada kullanıp kendi rant ortağını MHP’ye kakalamayı hedefliyorsun. 3 gün önce ziyaret ettiğin müteahhitle 2014 seçimlerinde aramız bozuldu yalanına inanmamızı mı bekliyorsun?

*Bak adamı ne zaman ziyaret etmişsin. Pişkin pişkin nasıl da hediyeler takdim etmişsin.

YEMEZLER ŞAMİL EFENDİ…

*Benim referans noktam Fethullah Gülen diyeceksin, DSP’den milletvekili adaylığı cemaatten dostlarımın telkini ile oldu diyeceksin, müteahhitlerle rant paylaşacaksın, sonrada şeref edebiyatı yapacaksın. Yok ya.

*Şimdi 2014 seçimlerinden sonra aramız bozuldu diyip MHP’ye kakalamaya çalıştığın bu adamı niye ziyaret ettiğini açıkla, fetö taktiklerini bırak, (zira Erk iblisi ile Sermet Atay’ı aynı kareye sokamazsın) ondan sonra şeref edebiyatına başla da bir görelim kim daha süzme!

*Yemezler Şamil efendi yemezler. Deprem olmuş millet perişan olmuş hala çadır dağıtımının başına adamını koyup benim dediklerime vereceksiniz diye posta koyuyorsun, Allahtan asker namuslu da seni dinlememiş, duyduğuma göre aynı haltı akaryakıt dağıtımında da yapmışsın.

*Şu işleri yaptıktan sonra Sermet Atay’a iftira atarak mı gizleneceksin. Allah’ın divanına vardığında bunun hesabını nasıl vereceksin? Şeref edebiyatı yapacak sen mi kaldın? Sermet Atay şerefinden sadaka verse taşıyamazsın! Hadi oradan!

*İddia ettiğini ispatlamayana ne denir? Sermet Atay Erk Acarer üzerinden şunu yaptı bunu yaptı diye işkembeden sallama hadi şerefli isen bunu ispat et!



