AKP-MHP’den İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul talebine ret!

İstanbul’un Çekmeköy ilçesine bağlı Taşdelen mahallesinde eskiden askeri alan olan 55 dönümlük hazine arazisinin imarı 2018 yılında değiştirildi. Arazinin 20 dönümlük kısmına ‘özel eğitim tesisi’ fonksiyonu, 35 dönümlük kısmına ‘teknoloji geliştirme bölgesi’ fonksiyonu verildi.

Çekmeköy Belediyesi tarafından Türk-Alman Üniversitesi‘nin Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak planlama yapılması talebi doğrultusunda hazırlanan plan teklifi, onay için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne gönderildi.

TEKLİ EĞİTİME GEÇİŞ İÇİN ALANA İHTİYAÇ VAR

İBB Meclisi’nde oy çokluğu ile uygun bulunan plan teklifi, 17 Ekim 2018 tarihinde dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından onandı. Plan, 2019 yılının mart ayında askıya çıktığında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü itiraz hakkını kullandı. İtiraz başvurusu 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclisi’nde gündeme geldi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bölgede tekli eğitime geçiş için eğitim alanı ihtiyacının bulunması nedeniyle parselin özel eğitim alanı olarak planlanan 20 dönümlük kısmı dışında kalan 35 dönümlük bölümünün ‘ilköğretim tesis alanı’ ve ‘ortaöğretim tesis alanı’ olarak planlamasını istedi.

MUHTARLAR DA MİLLET BAHÇESİ OLMASINI İSTEDİ!

Ayrıca Sancaktepe ilçesi muhtarlar toplantısında 19 mahalle muhtarı da bu alanın ‘kent parkı-millet bahçesi’ olarak düzenlenmesini istedi ve bu yönde ilgili birimlere talep yazıları yazıldı.

İtirazlara ilişkin hazırlanan ortak komisyon raporunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü yazısı ile Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının 22 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bilgisi yer aldı.

Yapılan değerlendirmede itirazlar komisyonlar tarafından uygun bulunmadı. AKP ve MHP‘nin çoğunlukta olduğu İBB Meclisi’nde itirazlar reddedildi. 2018 yılında alınan meclis kararına katılmayan CHP grubu, yapılan itirazın kamu yararı içerdiğini belirterek çıkan ret kararına da katılmadı ve rapora muhalefet şerhi düştü.