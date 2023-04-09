AKP milletvekili aday listesi belli oldu

CHP’nin ardından AKP’nin de milletvekili aday listesi netleşti. Liste bugün saat 17.00’de Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.
Kendi isteğiyle aday olmak istemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aday yapılmadı. İşte dikkat çeken isimler:
İstanbul 1. Bölge
Murat Kurum
Hulki Cevizoğlu
Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölge
Süleyman Soylu
Halit Yerebakan
Sevan Sıvacıoğlu
İstanbul 3. Bölge
Numan Kurtulmuş
Yücel Arzen
Ankara 1. Bölge
Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge
Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge
Fuat Oktay
Leyla Şahin Usta
Ömer İleri
Remzi Albasan
Cansın Yılmaz Yaşar