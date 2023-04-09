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9 Nisan 2023
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AKP milletvekili aday listesi belli oldu

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP’nin ardından AKP’nin de milletvekili aday listesi netleşti. Liste bugün saat 17.00’de Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Kendi isteğiyle aday olmak istemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aday yapılmadı. İşte dikkat çeken isimler:

İstanbul 1. Bölge
Murat Kurum
Hulki Cevizoğlu
Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölge
Süleyman Soylu
Halit Yerebakan
Sevan Sıvacıoğlu

İstanbul 3. Bölge
Numan Kurtulmuş
Yücel Arzen

Ankara 1. Bölge
Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge
Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge
Fuat Oktay
Leyla Şahin Usta
Ömer İleri
Remzi Albasan
Cansın Yılmaz Yaşar

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