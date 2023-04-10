AKP milletvekili adayları belirlendi! AK Parti aday listesi…

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek genel seçimler için siyasi partiler milletvekili adayları listelerini YSK’ya sundu. Seçim için geri sayım devam ederken, AKP, YSK’ye sunduğu 28. Dönem TBMM milletvekili aday listesini açıkladı. İşte AKP milletvekili adayları…
AK PARTİ ADAY LİSTESİ
İşte il il AKP’nin milletvekili adayları:
Adana
ÖMER ÇELİK
AHMET ZENBİLCİ
SUNAY KARAMIK
ABDULLAH DOĞRU
FARUK AYTEK
MUSTAFA YILDIZ
HASAN HÜSEYİN KUŞCU
EROL KAHRAMAN
KASIM PAMUK
FATİME YURDUSEVEN
DİNÇER DİNÇ
MELİKE DOĞAN
RAMAZAN ÇIRAK
OĞUZHAN GÜRHANİ
MEHMET KURTARAN
Adıyaman
RESUL KURT
İSHAK ŞAN
MUSTAFA ALKAYIŞ
HÜSEYİN ÖZHAN
ZİYA POLAT
Afyonkarahisar
ALİ ÖZKAYA
İBRAHİM YURDUNUSEVEN
HASAN ARSLAN
FERDA ERTÜRK
HAKKI ÖZTÜRK
ETHEM KARAHAN,
Ağrı
RUKEN KİLERCİ
ABBAS AYDIN
MEHMET ALİ BİLGİLİ
ŞABAN POLAT
Amasya
HALUK İPEK
HASAN ÇİLEZ
ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
Ankara 1 Bölge
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
ÜLİDE SARIEROĞLU
MURAT ALPARSLAN
ZEHRANUR AYDEMİR
MUSTAFA HASGÜL
EBRU KURBAN YALDIZ
MUHAMMED ABDULLAH ÖZER
OSMAN KARAASLAN
HASAN ERÇELEBİ
EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN
EDİBE SİNEM ERSOY
İLHAMİ TEKE
MUHAMMET TARIK KUYRUKCU
Ankara 2. Bölge
VEDAT BİLGİN
LÜTFİYE SELVA ÇAM
ORHAN YEGİN
ZEYNEP YILDIZ
OSMAN GÖKÇEK
KURTCAN ÇELEBİ
ABDULVAHAP ŞAHİN
CİHAN ANKARA
EJDER ONURSAL
SERVET TÜRKAYIK
BURCU GÖKALP
Ankara 3. Bölge
FUAT OKTAY
LEYLA ŞAHİN USTA
ÖMER İLERİ
ASUMAN ERDOĞAN
AHMET FETHAN BAYKOÇ
REMZİ ALBASAN
HALİSE ÇİFTCİ
AHMET ÇOTUK
AHMET GÜL
ERTUNÇ GÜNGÖR
HALİL HOTAMAN
CANSIN YILMAZ YAŞAR
Antalya
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA KÖSE
TUBA VURAL ÇOKAL
KEMAL ÇELİK
ATAY USLU
İBRAHİM ETHEM TAŞ
KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU
İZZETTİN SULTANYAR
TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY
YUSUF MAYISLAR
BETÜL DEMİROK
RÜŞTÜ PEKER
FERAH NUR ÜNAL
ÖZCAN YILDIRIM
MEHMET UYSAL
YAHYA TURGUT
İBRAHİM BAYUK
Artvin
FARUK ÇELİK
ARTVİN 2 AHMET ERDEM
Aydın
MUSTAFA SAVAŞ
SEDA SARIBAŞ
ÖMER ÖZMEN
MUSTAFA ABAK
MEHMET UMUT TUNCER
DUYGU GÖĞDE
MURAT GÜN
MEHMET ARKUN
Balıkesir
İSMAİL OK
BELGİN UYGUR
MUSTAFA CANBEY
ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN
PAKİZE MUTLU AYDEMİR
MEHMET AYDEMİR
AHMET GÜR
EŞREF USLU
FATİH GÜNGÖR
Bilecik
HALİL ELDEMİR
HÜSNÜ ERSOY
Bingöl
FEYZİ BERDİBEK
ZEKİ KORKUTATA
FURKAN UFUK COŞKUN
Bitlis
TURAN BEDİRHANOĞLU
MUAZ ERGEZEN
CEBRAİL YAKIŞIR
Bolu
YÜKSEL COŞKUNYÜREK
ARZU AYDIN
KAZIM KONAK
Burdur
ADEM KORKMAZ
MUSTAFA OĞUZ
VOLKAN MENGİ
Bursa 1. Bölge
EFKAN ALA
REFİK ÖZEN
AHMET KILIÇ
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
MUSTAFA YAVUZ
AHMET YILDIZ
İRFAN AKKAYA
ÖMER FARUK TEMİZTÜRK
SEMİH PEKSERT
MİHRİMAH KOCABIYIK
Bursa 2. Bölge
MUSTAFA VARANK
AYHAN SALMAN
OSMAN MESTEN
EMEL GÖZÜKARA DURMAZ
MUHAMMET MÜFİT AYDIN
MUSTAFA YILDIRIM
FUAT ALPASLAN
SÜLEYMAN ÇELİK
ASUMAN AKÇAY SAKALLI
MUSTAFA KAYA
Çanakkale
AYHAN GİDER
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
NAZIM HİKMET KESKİNER
HALİL ZAHİT MERT
Çankırı
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
SALİM ÇİVİTCİOĞLU
Çorum
YUSUF AHLATCI
OĞUZHAN KAYA
ZEKİ GÜL
RAMAZAN KELEPİRCİOĞLU
Denizli
CAHİT ÖZKAN
ŞAHİN TİN
NİLGÜN ÖK
EKREM BAŞER
OSMAN YÜCELİŞ
BİRTAN ŞAHAN
FERİDE KABADAYILAR
Diyarbakır
MEHMET GALİP ENSARİOĞLU
MEHMET SAİD YAZ
SUNA KEPOLU ATAMAN
AYŞEGÜL BİÇER
AZİZ ALPER BİTEN
ABDULVAHİT GÜVENSEN
FEYZULLAH ŞİMŞEK
HATİCE SEYDAOĞLU
ABDURRAHMAN KİKİZADE
TAHSİN ARSLAN
MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU
SEYİD KUTUP YILDIRIM
Edirne
FATMA AKSAL
TARIK HATİPLER
ERDİNÇ ÇEKİÇ
SEVDA NUR KURBAN
Elazığ
EROL KELEŞ
EJDER AÇIKKAPI
MAHMUT RIDVAN NAZIRLI
MÜCAHİT YANILMAZ
HASAN MURAT ÖZ
Erzincan
SÜLEYMAN KARAMAN
MEHMET CAVİT ŞİRECİ
Erzurum
SELAMİ ALTINOK
FATMA ÖNCÜ
MEHMET EMİN ÖZ
ABDURRAHİM FIRAT
AYŞE DENİZ ÇELİK
MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER
Eskişehir
FATİH DÖNMEZ
AYŞEN GÜRCAN
ALİ DEMİREL
HAKAN ÇİZMELİOĞLU
PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENER
DERYA ÇIRAKLI
Gaziantep
ABDULHAMİT GÜL
MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ
ALİ ŞAHİN
DERYA BAKBAK
MESUT BOZATLI
ŞEHZADE DEMİR
İRFAN ÇELİKASLAN
BÜNYAMİN BOZGEYİK
FERAY YILMAZ
MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER
HASAN TEKE
ABDULLAH DURDU
CUMA REYHAN
ABDULLAH KORKMAZ
Giresun
NAZIM ELMAS
ALİ TEMÜR
TOLGA ERENER
BERRİN AYDIN
Gümüşhane
CELALETTİN KÖSE
ÜNAL YILMAZ
Hakkari
ABDULMUTTALİP ÖZBEK
MEHMET BUDAK
HİKMET YAŞAR
Hatay
ADEM YEŞİLDAL
ABDULKADİR ÖZEL
HÜSEYİN YAYMAN
KEMAL KARAHAN
ZEHRA EREN
CENGİZ YILDIZ
FİLİZ ÖZÇÖREKÇİ
AHMET ALPER SOYLU
MEHMET HAKAN YILMAZ
HALİL ERSEN DOĞAN
NECMİDDİN ÇİTO
Isparta
MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
OSMAN ZABUN
YAKUP KÜTÜK
NESRİN SEMİZ
Mersin
NUREDDİN NEBATİ
ALİ KIRATLI
HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ
FARUK DİNÇ
MEHMET AKDOĞAN
ALİ İHSAN GÖK
SERKAN TANRIKULU
HAKKI MENİZ
FATİH DÖLEK
MUSTAFA ERİM
FİRDEVS AKTÜRK
HALİT PEKDURAN
SEÇKİN TAŞ
İstanbul 1. Bölge
MURAT KURUM
ERKAN KANDEMİR
HASAN TURAN
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
HULUSİ ŞENTÜRK
MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
TUĞBA IŞIK ERCAN
İSMAİL ERDEM
YAHYA ÇELİK
BEHİYE EKER
SERKAN BAYRAM
ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
AZMİ EKİNCİ
NURETTİN ALAN
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
LEMAN YENİGÜN
ESMA ERSİN
UMUT ARMAN SONAY
ALİ SEVİNÇ
MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
RÜSTEM KABİL
ALİ YAZLI
AYDOĞAN AHIAKIN
ZEYNETTİN AYDIN
CEMAL DONAT
EBRU SARACOĞLU
AYŞEGÜL ESRA ATİK
FATİH ÖGÜN
ZEYNEP BAYIR
MURAT AÇIK
VELİ ARSLAN
YUNUS FIRAT AYDIN
MUSTAFA NAİM YAĞCI
FURKAN GÖKGÖZ
NURETTİN ALAGÖZ
İstanbul 2. Bölge
SÜLEYMAN SOYLU
İHALİT YEREBAKAN
RABİA KALENDER İLHAN
MEHMET ÖNDER AKSAKAL
MUSTAFA DEMİR
İSMAİL EMRAH KARAYEL
ZAFER SIRAKAYA
BÜŞRA PAKER
SEVAN SIVACIOĞLU
DERYA AYAYDIN
ADEM YILDIRIM
SENA NUR ÇELİK
AHMET BİLAL KIYMAZ
HÜSEYİN EROĞLU
ENES EMİNOĞLU
AHMET HAMDİ ÇAMLI
EMRE USTAOSMANOĞLU
ŞEVKİ ŞAR
CAHİT ALTUNAY
ÖMER FUAT GÜNDAY
ORHAN NARİN
SELÇUK KAR
KEMAL OĞUZ KIDİL
FERŞAT YILDIRIM
ECRİN NAZLI İNAN
NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
BEŞİR AÇIKÇA
İstanbul 3. Bölge
NUMAN KURTULMUŞ
ÖZLEM ZENGİN
CÜNEYT YÜKSEL
ZEKERİYA YAPICIOĞLU
HALİS DALKILIÇ
RÜMEYSA KADAK
OĞUZ ÜÇÜNCÜ
NECMİ KADIOĞLU
ŞAMİL AYRIM
SEDA GÖREN BÖLÜK
NİLHAN AYAN
YILDIZ KONAL SÜSLÜ
ŞENGÜL KARSLI
YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
HALİME KÖKCE
MEHMET SARI
NEVZAT ŞATIROĞLU
EKREM GÖRÇEKER
NECATİ KARAGÖZ
RASİM ERDOĞMUŞ
YUSUF ASLAN
MUSTAFA KORKUT
MUTLU BOZOĞLU
FETİ AHMET BALIN
OKTAY ŞAMDANLI
MEHMET YILDIZ
YILMAZ DURMUŞ
NEVİN MİNE VURAL
MEMET YALÇIN
NAZİF ÇETİN
RAMAZAN ARKAN
HARUN ÇELİK
RASİM YAĞAR
CEMAL TOPTANCI
RECEP SEYYAR
ALİ ÇİÇEK
İzmir 1. Bölge
MEHMET KASAPOĞU
MAHMUT ATİLLA KAYA
ŞEBNEM BURSALI
MEHMET ALİ ÇELEBİ
CEMAL BEKLE
SAVCI SAYAN
ENES EFENDİOĞLU
ÖMÜR ŞANLI
MEHMET SADIK TUNÇ
NİSA ALPTEKİN
MEHMET SAİD BAŞDAŞ
SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
BERKAN YILDIZHAN
HATİCE YELİZ KARATAŞ
İzmir 2. Bölge
EYYÜP KADİR İNAN
FEHMİ ALPAY ÖZALAN
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
YAŞAR KIRKPINAR
KEREM ALİ SÜREKLİ
MUHAMMET DOĞAN
DİLEK YILDIZ
İSMAİL HANCI
AHMET CAN ÇELİK
GÜLŞEN GEZİCİ
HALİL POLAT
VEYSEL GÜLDOĞAN
GÜVEN DEMİRAĞ
YASİN DEMİREL
Kars
ADEM ÇALKIN
YUNUS KILIÇ
SERKANT AYKUL
Kastamonu
HALİL ULUAY
FATMA SERAP EKMEKCİ
MEHMET UMUR
Kayseri
HULUSİ AKAR
AYŞE BÖHÜRLER
ŞABAN ÇOPUROĞLU
MURAT CAHİD CINGI
SAYIN BAYAR ÖZSOY
MAHMUT GÜRCAN
EMİNE TİMUÇİN
HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN
HÜSEYİN OKANDAN
DENİZ MUSTAFA ÇAĞAN
Kırklareli
AHMET GÖKHAN SARIÇAM
HÜSEYİN TUZCU
NEŞE KİRAZ
Kırşehir
NECMETTİN ERKAN
OSMAN ARSLAN
Kocaeli
SADETTİN HÜLAGÜ
RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
VEYSAL TİPİOĞLU
MEHMET AKİF YILMAZ
CEMİL YAMAN
SAMİ ÇAKIR
YASEMİN ÖZDEMİR
MEHMET ELLİBEŞ
ALİ GÜNEY
BERNA ABİŞ
HASAN SOBA
ERKAN AKSOY
GÜLAY ARTUT
İBRAHİM EFE
Konya
TAHİR AKYÜREK
ORHAN ERDEM
SELMAN ÖZBOYACI
MERYEM GÖKA
ABDULLAH AĞRALI
MEHMET BAYKAN
ZİYA ALTUNYALDIZ
LATİF SELVİ
MUSTAFA HAKAN ÖZER
FARUK ÖZÇELİK
BURHANETTİN SEVENCAN
SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ
ERCAN USLU
HÜMEYRA SAÇKESEN
MUHAMMED ZEREN
Kütahya
ADİL BİÇER
İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI
MEHMET DEMİR
ESRA ÖZBEK BALCI
MUSTAFA ALTUĞ ATALA
Malatya
BÜLENT TÜFENKCİ
İHSAN KOCA
İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK
ABDURRAHMAN BABACAN
VAHİT ATALAN
RAMAZAN ÖZCAN
Manisa
BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU
MURAT BAYBATUR
TAMER AKKAL
AHMET MÜCAHİT ARINÇ
MEHMET ALİ ÖZKAN
AYŞE NEVİN SERT
MÜRŞİT GEDİZLİ
FATİH KATIÖZ
AHMET PALABIYIK
YAŞAR DEMİREL
Kahramanmaraş
VAHİT KİRİŞÇİ
ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ
MEVLÜT KURT
TUBA KÖKSAL
MEHMET ŞAHİN
HASAN GEZGİNÇ
KORAY KIRAÇ
RAMAZAN GÜRBAK
Mardin
FARUK KILIÇ
MUHAMMED ADAK
MEHMET AKİF NUHOĞLU
ABDULVAHAP ARBAĞ
MEHMET SAMSA
AYHAN ASLAN
Muğla
KADEM METE
YAKUP OTGÖZ
EYLEM TAN
TURGAY ÖZTÜRK
ALİ METE KARAGÖZ
HAKAN FEVZİ İLHAN
ALİ TEKİN
Muş
MEHMET EMİN ŞİMŞEK
NUR AHMET KILIÇASLAN
MUHAMMED BAHADDİN İŞIK
Nevşehir
SÜLEYMAN ÖZGÜN
EMRE ÇALIŞKAN
MUSTAFA RAUF YANAR
Niğde
CEVAHİR UZKURT
YAVUZ ERGUN
İBRAHİM BALOĞLU
Ordu
MAHMUT ÖZER
İBRAHİM UFUK KAYNAK
MUSTAFA HAMARAT
İSA YÜKSEL
İSA GÜL
SAMET ÖZDEMİR
Rize
MUHAMMED AVCI
HARUN MERTOĞLU
YILMAZ KATMER
Sakarya
LÜTFİ BAYRAKTAR
ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
ALİ İNCİ
ERTUĞRUL KOCACIK
MURAT KAYA
AKİF ADNAN DİZER
KÜRŞAT KILIÇ
RAHMİ CAN ŞEŞEN
Samsun
MEHMET MUŞ
ÇİĞDEM KARAASLAN
YUSUF ZİYA YILMAZ
ORHAN KIRCALI
ERSAN AKSU
MÜCAHİT YILMAZ
HAVVA ŞEN SAYGIN
KADİR KAYAN
İRFAN ŞENOCAK
Siirt
MERVAN GÜL
FEYZİ SEVGİLİ
LOKMAN ÖZCAN
Sinop
NAZIM MAVİŞ
SEYİT ALİ ÇETİN
Sivas
ABDULLAH GÜLER
HAKAN AKSU
RUKİYE TOY
RÜSTEM YÜCE
SERDAR ÖKSÜM
Tekirdağ
MESTAN ÖZCAN
GÖKHAN DİKTAŞ
ÇİĞDEM KONCAGÜL
HAKAN SUNAL
ABDULLAH ÖĞE
AKIN YILMAZ
MÜGE YILDIZ TOPAK
DEFNE GEZER
Tokat
YUSUF BEYAZIT
MUSTAFA ARSLAN
CÜNEYT ALDEMİR
ADEM DİZER
MEHMET CAN
Trabzon
ADİL KARAİSMAİLOĞLU
MUSTAFA ŞEN
YILMAZ BÜYÜKAYDIN
VEHBİ KOÇ
MERYEM SÜRMEN
ZAFER OFLUOĞLU
Tunceli
HAKAN ÖZER
Şanlıurfa
BEKİR BOZDAĞ
ABDULKADİR EMİN ÖNEN
ABDÜRRAHİM DUSAK
MEHMET ALİ CEVHERİ
CEVAHİR ASUMAN YAZMACI
İBRAHİM EYYÜPOĞLU
HİKMET BAŞAK
MEHMET FARUK PINARBAŞI
MAHMUT KAÇAR
NİHAT KILIÇ
EMRE KARAÇİZMELİ
MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ
ABDULLAH AKSAK
ABDURRAHİM TORU
Uşak
İSMAİL GÜNEŞ
FAHRETTİN TUĞRUL
HİLAL SABANCI
Van
BURHAN KAYATÜRK
KAYHAN TÜRKMENOĞLU
ABDULAHAT ARVAS
AZAD KARTAL
SELMA BİÇEK
MUHAMMED ÇALAĞAN
ÖMER FARUK KARAKURT
MUHAMMED AFFAN ORHAN
Yozgat
ABDULKADİR AKGÜL
SÜLEYMAN ŞAHAN
İSKENDER MİNAR
YUSUF İBİŞ
Zonguldak
MUAMMER AVCI
SAFFET BOZKURT
AHMET ÇOLAKOĞLU
NEJDET TISKAOĞLU
DİLEK KAYA
Aksaray
CENGİZ AYDOĞDU
HÜSEYİN ALTINSOY
SEVİNÇ KASAL
SİNAN ÖZKAN
Bayburt
ORHAN ATEŞ
Karaman
SELMAN OĞUZHAN ESER
OSMAN SAĞLAM
FATMA ÇOŞTU
Kırıkkale
MUSTAFA KAPLAN
ERGÜN TEKİN
MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU
Batman
FERHAT NASIROĞLU
SERKAN RAMANLI
MURAT GÜNEŞTEKİN
MUHSİNE BOZKURT
FIRAT TUNÇ
Şırnak
ASLAN TATAR
HATİCE ATAN
BEDİRHAN ŞIK
ABDULKERİM GÜNDÜZ
Bartın
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
TURHAN KALAYCI
Ardahan
KAAN KOÇ
GÜVEN KARAKOYUN
Iğdır
CANTÜRK ALAGÖZ
AHMET TUTULMAZ
Yalova
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
MELİHA AKYOL
ERHAN DEDE
Karabük
CEM ŞAHİN
DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ
HÜSEYİN GÜNDOĞDU
Kilis
AHMET SALİH DAL
FAZIL ARISOY
Osmaniye
DERYA YANIK
SEYDİ GÜLSOY
İLYAS YİĞİT
MESUT TOKUR
Düzce
AYŞE KEŞİR
ERCAN ÖZTÜRK
HAKAN KUŞÇUOĞLU