AKP milletvekiline zam tepkisi: Mahvolduk

Balıkesir’de 22. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği’nde, AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile karşılaşan Demokrat Parti İlçe Başkanı Alper Necati Duman, “Termal sıcak su ile ısınmaya yüzde 172 zam yapıldı. Mahvolduk” dedi. Uygur ise “Konuşuruz sonra” diyerek arkasını dönüp gitti.

Halil ATAŞ

Balıkesir Sındırgı’da Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği’nde, Demokrat Parti İlçe Başkanı Alper Necati Duman, AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur’a termal sıcak suya yapılan yüksek zammı dile getirdi. Uygur ise “Konuşuruz sonra” diyerek, arkasını dönüp gitti.

“HERKES FESTİVAL YAPIYOR AMA BİZ ACI ÇEKİYORUZ”

İki ismin, cep telefonu kamerasına da yansıyan konuşması şöyle:

– “Uygur: Nasılsınız başkanım, iyi misiniz?

-Duman: Teşekkür ederim. Herkes festival yapıyor ama biz acı çekiyoruz… Sıcak su ile ısınmaya yüzde 172 zam geldi. Devletimiz yüzde 79,5 zam oranı açıklarken, mahvolduk…

-Uygur: Tamam, konuşuruz sonra!”

KONUTLARDA ISINMAYA 172 ZAM YAPILDI

Sındırgı’da Belediye Başkanı AKP’li Ekrem Yavaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirketin konutlarda, ısınma bedeline yaptığı yüzde 172 oranında zam tepkilere neden olmuştu.

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