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16 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemAKP milletvekilleri 2023: AKP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

AKP milletvekilleri 2023: AKP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

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YSK’nın kesin olmayan seçim sonuçları açıklamasıyla hangi partinin, hangi ilde, kaç milletvekili çıkardığı belli oldu. Yeni dönemde AKP’den mecliste 266 vekil görev alacak. AKP en çok milletvekilini İstanbul’dan çıkarırken, Hakkari ve Tunceli’den vekil çıkaramadı.

AKP MİLLETVEKİLİ VE İLLERİ 2023

İL MİLLETVEKİLİ ADI
ADANA ÖMER ÇELİK
ADANA AHMET ZENBİLCİ
ADANA SUNAY KARAMIK
ADANA ABDULLAH DOĞRU
ADANA FARUK AYTEK
ADIYAMAN RESUL KURT
ADIYAMAN İSHAK ŞAN
ADIYAMAN MUSTAFA ALKAYIŞ
ADIYAMAN HÜSEYİN ÖZHAN
AFYONKARAHİSAR ALİ ÖZKAYA
AFYONKARAHİSAR İBRAHİM YURDUNUSEVEN
AFYONKARAHİSAR HASAN ARSLAN
AĞRI RUKEN KİLERCİ
AKSARAY CENGİZ AYDOĞDU
AKSARAY HÜSEYİN ALTINSOY
AMASYA HALUK İPEK
AMASYA HASAN ÇİLEZ
ANKARA 1. BÖLGE YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
ANKARA 1. BÖLGE JÜLİDE SARIEROĞLU
ANKARA 1. BÖLGE MURAT ALPARSLAN
ANKARA 1. BÖLGE ZEHRANUR AYDEMİR
ANKARA 2. BÖLGE VEDAT BİLGİN
ANKARA 2. BÖLGE LÜTFİYE SELVA ÇAM
ANKARA 2. BÖLGE ORHAN YEGİN
ANKARA 2. BÖLGE ZEYNEP YILDIZ
ANKARA 2. BÖLGE OSMAN GÖKÇEK
ANKARA 2. BÖLGE KURTCAN ÇELEBİ
ANKARA 3. BÖLGE FUAT OKTAY
ANKARA 3. BÖLGE LEYLA ŞAHİN USTA
ANKARA 3. BÖLGE ÖMER İLERİ
ANKARA 3. BÖLGE ASUMAN ERDOĞAN
ANKARA 3. BÖLGE AHMET FETHAN BAYKOÇ
ANTALYA MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
ANTALYA MUSTAFA KÖSE
ANTALYA TUBA VURAL ÇOKAL
ANTALYA KEMAL ÇELİK
ANTALYA ATAY USLU
ANTALYA İBRAHİM ETHEM TAŞ
ARDAHAN KAAN KOÇ

İL MİLLETVEKİLİ ADI
ARTVİN FARUK ÇELİK
AYDIN MUSTAFA SAVAŞ
AYDIN SEDA SARIBAŞ
AYDIN ÖMER ÖZMEN
BALIKESİR İSMAİL OK
BALIKESİR BELGİN UYGUR
BALIKESİR MUSTAFA CANBEY
BALIKESİR ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN
BARTIN YUSUF ZİYA ALDATMAZ
BATMAN FERHAT NASIROĞLU
BAYBURT ORHAN ATEŞ
BİLECİK HALİLA ELDEMİR
BİNGÖL FEYZİ BERDİBEK
BİNGÖL ZEKİ KORKUTATA
BİTLİS TURAN BEDİRHANOĞLU
BOLU YÜKSEL COŞKUNYÜREK
BURDUR ADEM KORKMAZ
BURDUR MUSTAFA OĞUZ
BURSA 1. BÖLGE EFKAN ALA
BURSA 1. BÖLGE REFİK ÖZEN
BURSA 1. BÖLGE AHMET KILIÇ
BURSA 1. BÖLGE EMINE YAVUZ GÖZGEÇ
BURSA 1. BÖLGE MUSTAFA YAVUZ
BURSA 2. BÖLGE MUSTAFA VARANK
BURSA 2. BÖLGE AYHAN SALMAN
BURSA 2. BÖLGE OSMAN MESTAN
BURSA 2. BÖLGE EMEL GÖZÜKARA DURMAZ
BURSA 2. BÖLGE MUHAMMET MÜFİT AYDIN
ÇANAKKALE AYHAN GİDER
ÇANKIRI MUHAMMET E. AKBAŞOĞLU
ÇORUM YUSUF AHLATÇI
ÇORUM OĞUZHAN KAYA
DENİZLİ CAHİT ÖZKAN
DENİZLİ ŞAHİN TİN
DENİZLİ NİLGÜN ÖK
DİYARBAKIR MEHMET G. ENSARIOĞLU
DİYARBAKIR MEHMET S. YAZ
DİYARBAKIR SUNA KEPOLU ATAMAN
DÜZCE AYŞE KEŞİR

İL MİLLETVEKİLİ ADI
DÜZCE ERCAN ÖZTÜRK
EDİRNE FATMA AKSAL
ELAZIĞ EROL KELEŞ
ELAZIĞ EJDER AÇIKKAPI
ELAZIĞ MAHMUT R. NAZIRLI
ERZİNCAN SÜLEMAN KARAMAN
ERZURUM SELAMİ ALTINOK
ERZURUM FATMA ÖNCÜ
ERZURUM MEHMET E. ÖZ
ERZURUM ABDURRAHİM FIRAT
ESKİŞEHİR FATİH DÖNMEZ
ESKİŞEHİR AYŞEN GÜRCAN
GAZİANTEP ABDULHAMİT GÜL
GAZİANTEP MEHMET E. ÖZKEÇECİ
GAZİANTEP ALİ ŞAHİN
GAZİANTEP DERYA BAKBAK
GAZİANTEP MESUT BOZATLI
GAZİANTEP ŞEHZADE DEMİR
GAZİANTEP İRFAN ÇELİKASLAN
GAZİANTEP BÜNYAMİN BOZGEYİK
GİRESUN NAZIM ELMAS
GİRESUN ALİ TEMÜR
GÜMÜŞHANE CELALETTİN KÖSE
HATAY ADEM YEŞİLDAL
HATAY ABDULKADİR ÖZEL
HATAY HÜSEYİN YAYMAN
HATAY KEMAL KARAHAN
IĞDIR CANTÜRK ALAGÖZ
ISPARTA MEHMET U. GÖKSÖZ
İSTANBUL 1. BÖLGE MURAT KURUM
İSTANBUL 1. BÖLGE ERKAN KANDEMİR
İSTANBUL 1. BÖLGE HASAN TURAN
İSTANBUL 1. BÖLGE MÜŞERREF P. TUBA DURGUT
İSTANBUL 1. BÖLGE HULUSİ ŞENTÜRK
İSTANBUL 1. BÖLGE HULKİ CEVİZOĞLU
İSTANBUL 1. BÖLGE TUĞBA IŞIK ERCAN
İSTANBUL 1. BÖLGE İSMAİL ERDEM
İSTANBUL 1. BÖLGE YAHYA ÇELİK
İSTANBUL 1. BÖLGE BEHİYE EKER

İL MİLLETVEKİLİ ADI
İSTANBUL 1. BÖLGE SERKAN BAYRAM
İSTANBUL 1. BÖLGE ÜMMÜ GÜLŞEN ÖZTÜRK
İSTANBUL 1. BÖLGE AZMİ EKİNCİ
İSTANBUL 1. BÖLGE NURETTİN ALAN
İSTANBUL 2. BÖLGE SÜLEYMAN SOYLU
İSTANBUL 2. BÖLGE HALİT YEREBAKAN
İSTANBUL 2. BÖLGE RABİA İLHAN
İSTANBUL 2. BÖLGE ÖNDER AKSAKAL
İSTANBUL 2. BÖLGE MUSTAFA DEMİR
İSTANBUL 2. BÖLGE İSMAİL EMRAH KARAYEL
İSTANBUL 2. BÖLGE ZAFER SIRAKAYA
İSTANBUL 2. BÖLGE BÜŞRA PAKER
İSTANBUL 2. BÖLGE SEVAN SIVACIOĞLU
İSTANBUL 2. BÖLGE DERYA AYAYDIN
İSTANBUL 2. BÖLGE ADEM YILDIRIM
İSTANBUL 2. BÖLGE S.NUR ÇELİK
İSTANBUL 3. BÖLGE NUMAN KURTULUŞ
İSTANBUL 3. BÖLGE ÖZLEM ZENGİN
İSTANBUL 3. BÖLGE CÜNEYT YÜKSEL
İSTANBUL 3. BÖLGE ZEKERİYA YAPICIOLU
İSTANBUL 3. BÖLGE HALİS DALKILIÇ
İSTANBUL 3. BÖLGE RÜMEYSA KADAK
İSTANBUL 3. BÖLGE OĞUZ ÜÇÜNCÜ
İSTANBUL 3. BÖLGE BAYRAM ŞENOCAK
İSTANBUL 3. BÖLGE ŞAMIL AYRIM
İSTANBUL 3. BÖLGE SEDA GÖREN BÖLÜK
İSTANBUL 3. BÖLGE NİLHAN AYAN
İSTANBUL 3. BÖLGE YILDIZ KONAL SÜSLÜ
İSTANBUL 3. BÖLGE ŞENGÜL KARSLI
İSTANBUL 3. BÖLGE Y.ARZEN HACIOĞULLARI
İZMİR 1. BÖLGE MEHMET MUHARREM KASAOĞLU
İZMİR 1. BÖLGE MAHMUT ATİLLA KAYA

İL MİLLETVEKİLİ ADI
İZMİR 1. BÖLGE ŞEBNEM BURSALI
İZMİR 1. BÖLGE MEHMET ALİ ÇELEBİ
İZMİR 2. BÖLGE EYYÜP KADİR İNAN
İZMİR 2. BÖLGE FEHMİ ALPAY ÖZALAN
İZMİR 2. BÖLGE CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
İZMİR 2. BÖLGE YAŞAR KIRKPINAR
KAHRAMANMARAŞ VAHİT KİRİŞÇİ
KAHRAMANMARAŞ ÖMER ORUÇ BİLAL DEBĞİCİ
KAHRAMANMARAŞ MEVLÜT KURT
KAHRAMANMARAŞ TUBA KÖKSAL
KAHRAMANMARAŞ MEHMET ŞAHİN
KARABÜK CEM ŞAHİN
KARABÜK DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ
KARAMAN SELMAN OĞUZHAN ESER
KARAMAN OSMAN SAĞLAM
KARS ADEM ÇALKIN
KASTAMONU HALİL ULUAY
KASTAMONU FATMA SERAP EKMEKCİ
KAYSERİ HULUSİ AKAR
KAYSERİ AYŞE BÖHÜRLER
KAYSERİ ŞABAN ÇOPUROĞLU
KAYSERİ MURAT CAHİD CINGI
KAYSERİ SAYIN BAYAR ÖZSOY
KIRIKKALE MUSTAFA KAPLAN
KIRKLARELİ AHMET GÖKHAN SARIÇAM
KIRŞEHİR NECMETTİN ERKAN
KİLİS AHMET SALİH DAL
KOCAELİ SADETTİN HÜLAGÜ
KOCAELİ RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
KOCAELİ VEYSAL TİPİOĞLU
KOCAELİ MEHMET AKİF YILMAZ
KOCAELİ CEMİL YAMAN
KOCAELİ SAMİ ÇAKIR
KONYA TAHİR AKYÜREK
KONYA ORHAN ERDEM
KONYA SELMAN ÖZBOYACI
KONYA MERYEM GÖKA
KONYA ABDULLAH AĞRALI
İL MİLLETVEKİLİ ADI
KONYA MEHMET BAYKAN
KONYA ZİYA ALTUNYALDIZ
KONYA LATİF SELVİ
KONYA MUSTAFA HAKAN ÖZER
KÜTAHYA ADİL BİÇER
KÜTAHYA İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI
KÜTAHYA MEHMET DEMİR
MALATYA BÜLENT TÜFENKCİ
MALATYA İHSAN KOCA
MALATYA İNANÇ SİRA KARAOĞLU
MALATYA ABDURRAHMAN BABACAN
MANİSA BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU
MANİSA MURAT BAYBATUR
MANİSA TAMER AKKAL
MANİSA AHMET MÜCAHİT ARNIÇ
MARDİN FARUK KILIÇ
MARDİN MUHAMMET ADAK
MERSİN NUREDDİN NEBATİ
MERSİN ALİ KIRATLI
MERSİN HAVVA SİBER SÖYLEMEZ
MERSİN FARUK DİNÇ
MUĞLA KADEM METE
MUĞLA YAKUP OTGÖZ
MUŞ MEHMET EMİN ŞİMŞEK
NEVŞEHİR SÜLEMAN ÖZGÜN
NEVŞEHİR EMRE ÇALIŞKAN
NİĞDE CEVAHİR UZKURT
ORDU MAHMUT ÖZER
ORDU İBRAHİM U. KAYNAK
ORDU MUSTAFA HAMARAT
OSMANİYE DERYA YANIK
OSMANİYE SEYDİ GÜLSOY
RİZE MUHAMMED AVCI
RİZE HARUN MERTOĞLU
SAKARYA LÜTFİ BAYRAKTAR
SAKARYA ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
SAKARYA ALİ İNCİ
SAKARYA ERTUĞRUL KOCAÇIK
SAKARYA MURAT KAYA
SAMSUN MEHMET MUŞ
SAMSUN ÇİĞDEM KARAASLAN
SAMSUN YUSUF ZİYA YILMAZ
SAMSUN ORHAN KIRCALI
SAMSUN ERSAN AKSU
SİİRT MERVAN GÜL
SİNOP NAZIM MAVİŞ
SİVAS ABDULLAH GÜLER
SİVAS HAKAN AKSU
SİVAS RUKİYE TOY
ŞANLIURFA BEKİR BOZDAĞ
ŞANLIURFA ABDULKADİR EMİN ÖNEN
ŞANLIURFA ABDÜRRAHİM DURSAK
ŞANLIURFA MEHMET ALİ CEVHERİ
ŞANLIURFA CEVAHİR ASUMAN YAZMACIOĞLU
ŞANLIURFA İBRAHİM EYYÜPOĞLU
ŞANLIURFA HİKMET BAŞAK
ŞANLIURFA M.FARUK PINARBAŞI
ŞIRNAK ARSLAN TATAR
TEKİRDAĞ MESTAN ÖZCAN
TEKİRDAĞ GÖKHAN DİKTAŞ
TEKİRDAĞ ÇİĞDEM KONCAGÜL
TOKAT YUSUF BEYAZIT
TOKAT MUSTAFA ARSLAN
TOKAT CÜNEYT ALDEMİR
TRABZON ADİL KARAİSMAİLOĞLU
TRABZON MUSTAFA ŞEN
TRABZON YILMAZ BÜYÜKAYDIN
TRABZON VEHBİ KOÇ
UŞAK İSMAİL GÜNEŞ
UŞAK FAHRETTİN TUĞRUL
VAN BURHAN KAYATÜRK
VAN KAYHAN TÜRKMENOĞLU
YALOVA AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
YALOVA MELİHA AKYOL
YOZGAT ABDULKADİR AKGÜL
YOZGAT SÜLEYMAN ŞAHAN
ZONGULDAK MUAMMER AVCI
ZONGULDAK SAFFET BOZKURT
ZONGULDAK AHMET ÇOLAKAOĞLU
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