AKP milletvekilleri 2023: AKP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

YSK’nın kesin olmayan seçim sonuçları açıklamasıyla hangi partinin, hangi ilde, kaç milletvekili çıkardığı belli oldu. Yeni dönemde AKP’den mecliste 266 vekil görev alacak. AKP en çok milletvekilini İstanbul’dan çıkarırken, Hakkari ve Tunceli’den vekil çıkaramadı.
AKP MİLLETVEKİLİ VE İLLERİ 2023
|İL
|MİLLETVEKİLİ ADI
|ADANA
|ÖMER ÇELİK
|ADANA
|AHMET ZENBİLCİ
|ADANA
|SUNAY KARAMIK
|ADANA
|ABDULLAH DOĞRU
|ADANA
|FARUK AYTEK
|ADIYAMAN
|RESUL KURT
|ADIYAMAN
|İSHAK ŞAN
|ADIYAMAN
|MUSTAFA ALKAYIŞ
|ADIYAMAN
|HÜSEYİN ÖZHAN
|AFYONKARAHİSAR
|ALİ ÖZKAYA
|AFYONKARAHİSAR
|İBRAHİM YURDUNUSEVEN
|AFYONKARAHİSAR
|HASAN ARSLAN
|AĞRI
|RUKEN KİLERCİ
|AKSARAY
|CENGİZ AYDOĞDU
|AKSARAY
|HÜSEYİN ALTINSOY
|AMASYA
|HALUK İPEK
|AMASYA
|HASAN ÇİLEZ
|ANKARA 1. BÖLGE
|YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
|ANKARA 1. BÖLGE
|JÜLİDE SARIEROĞLU
|ANKARA 1. BÖLGE
|MURAT ALPARSLAN
|ANKARA 1. BÖLGE
|ZEHRANUR AYDEMİR
|ANKARA 2. BÖLGE
|VEDAT BİLGİN
|ANKARA 2. BÖLGE
|LÜTFİYE SELVA ÇAM
|ANKARA 2. BÖLGE
|ORHAN YEGİN
|ANKARA 2. BÖLGE
|ZEYNEP YILDIZ
|ANKARA 2. BÖLGE
|OSMAN GÖKÇEK
|ANKARA 2. BÖLGE
|KURTCAN ÇELEBİ
|ANKARA 3. BÖLGE
|FUAT OKTAY
|ANKARA 3. BÖLGE
|LEYLA ŞAHİN USTA
|ANKARA 3. BÖLGE
|ÖMER İLERİ
|ANKARA 3. BÖLGE
|ASUMAN ERDOĞAN
|ANKARA 3. BÖLGE
|AHMET FETHAN BAYKOÇ
|ANTALYA
|MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
|ANTALYA
|MUSTAFA KÖSE
|ANTALYA
|TUBA VURAL ÇOKAL
|ANTALYA
|KEMAL ÇELİK
|ANTALYA
|ATAY USLU
|ANTALYA
|İBRAHİM ETHEM TAŞ
|ARDAHAN
|KAAN KOÇ
|İL
|MİLLETVEKİLİ ADI
|ARTVİN
|FARUK ÇELİK
|AYDIN
|MUSTAFA SAVAŞ
|AYDIN
|SEDA SARIBAŞ
|AYDIN
|ÖMER ÖZMEN
|BALIKESİR
|İSMAİL OK
|BALIKESİR
|BELGİN UYGUR
|BALIKESİR
|MUSTAFA CANBEY
|BALIKESİR
|ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN
|BARTIN
|YUSUF ZİYA ALDATMAZ
|BATMAN
|FERHAT NASIROĞLU
|BAYBURT
|ORHAN ATEŞ
|BİLECİK
|HALİLA ELDEMİR
|BİNGÖL
|FEYZİ BERDİBEK
|BİNGÖL
|ZEKİ KORKUTATA
|BİTLİS
|TURAN BEDİRHANOĞLU
|BOLU
|YÜKSEL COŞKUNYÜREK
|BURDUR
|ADEM KORKMAZ
|BURDUR
|MUSTAFA OĞUZ
|BURSA 1. BÖLGE
|EFKAN ALA
|BURSA 1. BÖLGE
|REFİK ÖZEN
|BURSA 1. BÖLGE
|AHMET KILIÇ
|BURSA 1. BÖLGE
|EMINE YAVUZ GÖZGEÇ
|BURSA 1. BÖLGE
|MUSTAFA YAVUZ
|BURSA 2. BÖLGE
|MUSTAFA VARANK
|BURSA 2. BÖLGE
|AYHAN SALMAN
|BURSA 2. BÖLGE
|OSMAN MESTAN
|BURSA 2. BÖLGE
|EMEL GÖZÜKARA DURMAZ
|BURSA 2. BÖLGE
|MUHAMMET MÜFİT AYDIN
|ÇANAKKALE
|AYHAN GİDER
|ÇANKIRI
|MUHAMMET E. AKBAŞOĞLU
|ÇORUM
|YUSUF AHLATÇI
|ÇORUM
|OĞUZHAN KAYA
|DENİZLİ
|CAHİT ÖZKAN
|DENİZLİ
|ŞAHİN TİN
|DENİZLİ
|NİLGÜN ÖK
|DİYARBAKIR
|MEHMET G. ENSARIOĞLU
|DİYARBAKIR
|MEHMET S. YAZ
|DİYARBAKIR
|SUNA KEPOLU ATAMAN
|DÜZCE
|AYŞE KEŞİR
|İL
|MİLLETVEKİLİ ADI
|DÜZCE
|ERCAN ÖZTÜRK
|EDİRNE
|FATMA AKSAL
|ELAZIĞ
|EROL KELEŞ
|ELAZIĞ
|EJDER AÇIKKAPI
|ELAZIĞ
|MAHMUT R. NAZIRLI
|ERZİNCAN
|SÜLEMAN KARAMAN
|ERZURUM
|SELAMİ ALTINOK
|ERZURUM
|FATMA ÖNCÜ
|ERZURUM
|MEHMET E. ÖZ
|ERZURUM
|ABDURRAHİM FIRAT
|ESKİŞEHİR
|FATİH DÖNMEZ
|ESKİŞEHİR
|AYŞEN GÜRCAN
|GAZİANTEP
|ABDULHAMİT GÜL
|GAZİANTEP
|MEHMET E. ÖZKEÇECİ
|GAZİANTEP
|ALİ ŞAHİN
|GAZİANTEP
|DERYA BAKBAK
|GAZİANTEP
|MESUT BOZATLI
|GAZİANTEP
|ŞEHZADE DEMİR
|GAZİANTEP
|İRFAN ÇELİKASLAN
|GAZİANTEP
|BÜNYAMİN BOZGEYİK
|GİRESUN
|NAZIM ELMAS
|GİRESUN
|ALİ TEMÜR
|GÜMÜŞHANE
|CELALETTİN KÖSE
|HATAY
|ADEM YEŞİLDAL
|HATAY
|ABDULKADİR ÖZEL
|HATAY
|HÜSEYİN YAYMAN
|HATAY
|KEMAL KARAHAN
|IĞDIR
|CANTÜRK ALAGÖZ
|ISPARTA
|MEHMET U. GÖKSÖZ
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|MURAT KURUM
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|ERKAN KANDEMİR
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|HASAN TURAN
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|MÜŞERREF P. TUBA DURGUT
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|HULUSİ ŞENTÜRK
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|HULKİ CEVİZOĞLU
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|TUĞBA IŞIK ERCAN
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|İSMAİL ERDEM
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|YAHYA ÇELİK
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|BEHİYE EKER
|İL
|MİLLETVEKİLİ ADI
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|SERKAN BAYRAM
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|ÜMMÜ GÜLŞEN ÖZTÜRK
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|AZMİ EKİNCİ
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|NURETTİN ALAN
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|SÜLEYMAN SOYLU
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|HALİT YEREBAKAN
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|RABİA İLHAN
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|ÖNDER AKSAKAL
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|MUSTAFA DEMİR
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|İSMAİL EMRAH KARAYEL
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|ZAFER SIRAKAYA
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|BÜŞRA PAKER
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|SEVAN SIVACIOĞLU
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|DERYA AYAYDIN
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|ADEM YILDIRIM
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|S.NUR ÇELİK
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|NUMAN KURTULUŞ
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|ÖZLEM ZENGİN
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|CÜNEYT YÜKSEL
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|ZEKERİYA YAPICIOLU
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|HALİS DALKILIÇ
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|RÜMEYSA KADAK
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|OĞUZ ÜÇÜNCÜ
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|BAYRAM ŞENOCAK
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|ŞAMIL AYRIM
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|SEDA GÖREN BÖLÜK
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|NİLHAN AYAN
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|YILDIZ KONAL SÜSLÜ
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|ŞENGÜL KARSLI
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|Y.ARZEN HACIOĞULLARI
|İZMİR 1. BÖLGE
|MEHMET MUHARREM KASAOĞLU
|İZMİR 1. BÖLGE
|MAHMUT ATİLLA KAYA
|İL
|MİLLETVEKİLİ ADI
|İZMİR 1. BÖLGE
|ŞEBNEM BURSALI
|İZMİR 1. BÖLGE
|MEHMET ALİ ÇELEBİ
|İZMİR 2. BÖLGE
|EYYÜP KADİR İNAN
|İZMİR 2. BÖLGE
|FEHMİ ALPAY ÖZALAN
|İZMİR 2. BÖLGE
|CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
|İZMİR 2. BÖLGE
|YAŞAR KIRKPINAR
|KAHRAMANMARAŞ
|VAHİT KİRİŞÇİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ÖMER ORUÇ BİLAL DEBĞİCİ
|KAHRAMANMARAŞ
|MEVLÜT KURT
|KAHRAMANMARAŞ
|TUBA KÖKSAL
|KAHRAMANMARAŞ
|MEHMET ŞAHİN
|KARABÜK
|CEM ŞAHİN
|KARABÜK
|DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ
|KARAMAN
|SELMAN OĞUZHAN ESER
|KARAMAN
|OSMAN SAĞLAM
|KARS
|ADEM ÇALKIN
|KASTAMONU
|HALİL ULUAY
|KASTAMONU
|FATMA SERAP EKMEKCİ
|KAYSERİ
|HULUSİ AKAR
|KAYSERİ
|AYŞE BÖHÜRLER
|KAYSERİ
|ŞABAN ÇOPUROĞLU
|KAYSERİ
|MURAT CAHİD CINGI
|KAYSERİ
|SAYIN BAYAR ÖZSOY
|KIRIKKALE
|MUSTAFA KAPLAN
|KIRKLARELİ
|AHMET GÖKHAN SARIÇAM
|KIRŞEHİR
|NECMETTİN ERKAN
|KİLİS
|AHMET SALİH DAL
|KOCAELİ
|SADETTİN HÜLAGÜ
|KOCAELİ
|RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
|KOCAELİ
|VEYSAL TİPİOĞLU
|KOCAELİ
|MEHMET AKİF YILMAZ
|KOCAELİ
|CEMİL YAMAN
|KOCAELİ
|SAMİ ÇAKIR
|KONYA
|TAHİR AKYÜREK
|KONYA
|ORHAN ERDEM
|KONYA
|SELMAN ÖZBOYACI
|KONYA
|MERYEM GÖKA
|KONYA
|ABDULLAH AĞRALI
|İL
|MİLLETVEKİLİ ADI
|KONYA
|MEHMET BAYKAN
|KONYA
|ZİYA ALTUNYALDIZ
|KONYA
|LATİF SELVİ
|KONYA
|MUSTAFA HAKAN ÖZER
|KÜTAHYA
|ADİL BİÇER
|KÜTAHYA
|İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI
|KÜTAHYA
|MEHMET DEMİR
|MALATYA
|BÜLENT TÜFENKCİ
|MALATYA
|İHSAN KOCA
|MALATYA
|İNANÇ SİRA KARAOĞLU
|MALATYA
|ABDURRAHMAN BABACAN
|MANİSA
|BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU
|MANİSA
|MURAT BAYBATUR
|MANİSA
|TAMER AKKAL
|MANİSA
|AHMET MÜCAHİT ARNIÇ
|MARDİN
|FARUK KILIÇ
|MARDİN
|MUHAMMET ADAK
|MERSİN
|NUREDDİN NEBATİ
|MERSİN
|ALİ KIRATLI
|MERSİN
|HAVVA SİBER SÖYLEMEZ
|MERSİN
|FARUK DİNÇ
|MUĞLA
|KADEM METE
|MUĞLA
|YAKUP OTGÖZ
|MUŞ
|MEHMET EMİN ŞİMŞEK
|NEVŞEHİR
|SÜLEMAN ÖZGÜN
|NEVŞEHİR
|EMRE ÇALIŞKAN
|NİĞDE
|CEVAHİR UZKURT
|ORDU
|MAHMUT ÖZER
|ORDU
|İBRAHİM U. KAYNAK
|ORDU
|MUSTAFA HAMARAT
|OSMANİYE
|DERYA YANIK
|OSMANİYE
|SEYDİ GÜLSOY
|RİZE
|MUHAMMED AVCI
|RİZE
|HARUN MERTOĞLU
|SAKARYA
|LÜTFİ BAYRAKTAR
|SAKARYA
|ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
|SAKARYA
|ALİ İNCİ
|SAKARYA
|ERTUĞRUL KOCAÇIK
|SAKARYA
|MURAT KAYA
|SAMSUN
|MEHMET MUŞ
|SAMSUN
|ÇİĞDEM KARAASLAN
|SAMSUN
|YUSUF ZİYA YILMAZ
|SAMSUN
|ORHAN KIRCALI
|SAMSUN
|ERSAN AKSU
|SİİRT
|MERVAN GÜL
|SİNOP
|NAZIM MAVİŞ
|SİVAS
|ABDULLAH GÜLER
|SİVAS
|HAKAN AKSU
|SİVAS
|RUKİYE TOY
|ŞANLIURFA
|BEKİR BOZDAĞ
|ŞANLIURFA
|ABDULKADİR EMİN ÖNEN
|ŞANLIURFA
|ABDÜRRAHİM DURSAK
|ŞANLIURFA
|MEHMET ALİ CEVHERİ
|ŞANLIURFA
|CEVAHİR ASUMAN YAZMACIOĞLU
|ŞANLIURFA
|İBRAHİM EYYÜPOĞLU
|ŞANLIURFA
|HİKMET BAŞAK
|ŞANLIURFA
|M.FARUK PINARBAŞI
|ŞIRNAK
|ARSLAN TATAR
|TEKİRDAĞ
|MESTAN ÖZCAN
|TEKİRDAĞ
|GÖKHAN DİKTAŞ
|TEKİRDAĞ
|ÇİĞDEM KONCAGÜL
|TOKAT
|YUSUF BEYAZIT
|TOKAT
|MUSTAFA ARSLAN
|TOKAT
|CÜNEYT ALDEMİR
|TRABZON
|ADİL KARAİSMAİLOĞLU
|TRABZON
|MUSTAFA ŞEN
|TRABZON
|YILMAZ BÜYÜKAYDIN
|TRABZON
|VEHBİ KOÇ
|UŞAK
|İSMAİL GÜNEŞ
|UŞAK
|FAHRETTİN TUĞRUL
|VAN
|BURHAN KAYATÜRK
|VAN
|KAYHAN TÜRKMENOĞLU
|YALOVA
|AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
|YALOVA
|MELİHA AKYOL
|YOZGAT
|ABDULKADİR AKGÜL
|YOZGAT
|SÜLEYMAN ŞAHAN
|ZONGULDAK
|MUAMMER AVCI
|ZONGULDAK
|SAFFET BOZKURT
|ZONGULDAK
|AHMET ÇOLAKAOĞLU