AKP milletvekilleri dava açmıştı, Dursun Çiçek için karar verildi

Dönemin AKP milletvekillerinin Eski CHP’li vekil emekli Albay Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine açılan iftira davasında beraat kararı çıktı.

Ankara 73. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Çiçek ile şikayetçi taraf katılmadı.

Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, sanığın “iftira” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Daha önce sorgusu yapılan Çiçek hakkında hükmü açıklayan mahkeme hakimi, “suçun yasal unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verildiğini kaydetti.

İDDİANAMEDEN

AKP milletvekilleri Ahmet Aydın, Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan, Ahmet İyimaya, Sadullah Ergin ve Yahya Doğan’ın suç duyurusu üzerine, Çiçek hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, Çiçek’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2019’da kabul edilen ve askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan torba yasada imzası olan milletvekillerini FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçladığı aktarılmıştı.

Çiçek’in ayrıca söz konusu isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda iddiaların somut delillere dayanmadığı için soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı belirtilen iddianamede, sanığın bu şekilde zincirleme şekilde “iftira” suçunu işlediği ifade edilmişti.

Bu kapsamda Çiçek’in, 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. (AA)