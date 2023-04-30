55.9 F
Los Angeles
30 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemAKP mitingi öncesi Millet İttifakı afişlerine saldırı

AKP mitingi öncesi Millet İttifakı afişlerine saldırı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP Ankara’da yapacağı mitinge büyük hazırlık yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar Başkente taşınıyor.

Gövde gösterisi yapmak isteyen AKP, miting alanına yakın yerlerde bulunan Millet İttifakı reklamlarını ise kapatmak için ilginç yöntemlere başvurdu. AKP’li gençler, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sana Söz” reklamlarını hedef aldı.

YIRTTILAR, SPREYLE BOYADILAR

Millet Bahçesi, Ankara Büyükşehir Belediye binasının hemen önünde bulunuyor. Hedef alınan reklamlar da yine ABB önündeki reklam panoları oldu.

Kağıt olan bazı reklam afişleri yırtıldı. Cam panoların altında yer alan reklamlar ise sprey boya ile görünmez hale getirildi.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,488BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,518TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States