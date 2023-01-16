‘AKP okullara siyaset sokuyor’

AKP Konya Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine hediye edilmesi için hazırlanan topları okul bahçesinde öğrencilere dağıttı. AKP’li başkanın okul ziyaretlerine tepki gösteren CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal, “Buradan Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakama sesleniyorum; okullar siyasi partilerin cirit atacağı bir yer değildir, önlem alın” çağrısında bulundu.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokul öğrencilerine hediye etmek için hazırladığı topları AKP Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun dağıttı. Okul bahçesinde öğrencilere topları dağıttığı anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP’li Dursun, şu ifadeleri kullandı:

* Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın neşesi bizim neşemiz. Konya Büyükşehir Belediyemizin Alhan Şehit Serkan İpek İlk/Ortaokuluna hediye ettiği topları öğrencilerimize teslim ettik. Öğrencilerimizin mutlulukları anlatılmaz, yaşanırdı. Çocuklar bizim canımız, çocuklar bizim geleceğimiz… Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a hediyelerinden dolayı teşekkür ederiz.

LİSE ZİYARETİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

AKP’li Başkan Dursun daha sonra ilçedeki İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lise’sine de giderek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Lise ziyaretine ilişkin fotoğrafları yine sosyal medya hesabından paylaşan AKP’li Dursun, şu notu düştü:

* Yönetim Kurulu Üyemiz Salim Toker ile birlikte Tarım ve Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında eğitim veren İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle buluştuk. Ereğli’mizin tarım ve hayvancılık alanının geliştirilmesinde büyük rol oynayacağına inandığımız okulumuzda eğitim gören öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum.

“BU OKULA SİYASET GİRMESİ DEĞİLDİR DE NEDİR?”

AKP’li başkanın okullara giderek siyaset yaptığını söyleyen CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal, ziyaretlere tepki gösterdi. Okul, kışla ve camilere siyasetin sokulmaması gerektiğini kaydeden Gönülal, şunları söyledi:

* Biz CHP olarak okula, kışlaya ve camiye siyaset sokmayalım diye uğraşıyoruz. Bunun içinde Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’ndan tutun da bütün üyelerimize kadar buna dikkat ediyoruz. Ama görüyoruz ki Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hediye ettiği topları AKP’li başkan okulda dağıtıyor.

* AKP’li başkan ayrıca ilçemizdeki bir liseye de giderek öğretmen ve öğrencilerle görüşerek siyaset yapıyor. Bu okula siyaset girmesi değildirde nedir? Buradan Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakama sesleniyorum; okullar siyasi partilerin cirit atacağı bir yer değildir. Bu yüzden bunların önleminin alınmasını istiyoruz. Biz siyaseti siyaset kulvarında yapalım. Okul, kışla ve camiye siyaset sokmayalım istiyoruz.