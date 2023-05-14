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14 Mayıs 2023
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AKP okur yazar olmayan kişiyi sandıkta görevlendirmiş

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Orhan Oğuz Ortaokulu’nda bulunan 1048 numaralı sandıkta, AKP’nin, okuma yazma bilmeyen bir kişiyi görevlendirdiği tespit edildi. CHP’li avukat Hasan Tuzcu, olaya müdahale ederek sandık başkanına sözlü olarak itiraz etti. Ancak okuma yazma bilmeyen üye değiştirilmedi. Bunun üzere CHP’li sandık görevlileri ve avukat İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

VATANDAŞIN AD VE SOYADINI OKUYAMADI

Avukat Hasan Tuzcu, yaptıkları itirazı sandık başkanının dikkate almadığını belirterek, “Seçmenin kimliğinde ad ve soyadını okuyamayınca fark ettik. İlgili kanun maddelerine göre sandık görevlileri okur yazar olmak zorundadır. Okur yazar olmadığı için sandık görevlisi kişi görevini yapamıyor. Yani kimlik kontrollerini yapamıyor ve oyların doğru sayılamamasına neden olacaktır. Yani seçim güvenliği tehlikeye düşüyor. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği ile iletişime geçtik ve onlar da kesinlikle görev alamayacağını söyledi” dedi.

KANUN NE DİYOR?

Seçim Kanunu’nun 73. maddesi şöyle: “Sandık başında oy verme başlamazdan önce veya oy verme sırasında, sandık kuruluna dahil siyasi parti üyelerinden biri veya birkaçı görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri üçten aşağı düşerse, bu cihet tutanağa geçirilir ve eksikler, o seçim bölgesinde seçme yeterliğini haiz ve okur-yazar olanlar arasından, başkanın seçeceği kimselerle doldurulur.”

Alaturka Online
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