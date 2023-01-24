AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, yeğeninin FETÖ firarisi olduğunu doğruladı

Yerel bir televizyonda programa katılan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, konuşmasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Ayakkabısını elle yalamamız lazım” sözleri tartışma yarattı. SÖZCÜ’ye konuşan Yediyıldız, sözlerinin çarpıtıldığını savundu, ülke için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne kadar önemli bir isim olduğunu anlatmaya çalıştığını dile getirdi.

“MİLLETVEKİLİ OLMA GİBİ BİR KAYGIM YOK”

Tartışma yaratan sözlerinden önce Ukrayna- Rusya savaşından bahsettiğini ve Erdoğan’ın önemli bir rol üstlendiğini dile getirdiğini hatırlatan Şenel Yediyıldız, halk ağzıyla konuştuğunu vurguladı. Yediyıldız, milletvekili olma gibi bir isteği olmadığını belirterek;

“Sayın Cumhurbaşkanını 1985 yılından itibaren tanırım. Kendisinden vekillik talebim olmadı. Beyefendinin önemini anlatmaya çalıştım. Sadece halk ağzıyla konuştum. Son gece arayarak beni milletvekili yapan irade şimdi de ister yapar, ister yapmaz. Bu kadar önemli bir adam mıyım ki bana bu kadar saldırdılar. Beyefendiye demek istiyorlar ki, bu adamı bir daha aday koyma. Milletvekili olmadan önce daha zengindim daha itibarlıydım. Benim vekilliğe ihtiyacım yok” dedi.

“YEĞENİMİN FETÖCÜ OLDUĞUNDAN BİLGİM YOKTU”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaya da cevap veren Yediyıldız, FETÖ firarisi olarak aranan Tuğgeneral Numan Yediyıldız’ın yeğeni olduğunu doğruladı. Kendisinin FETÖ ile yıllarca mücadele ettiğini ifade eden Yediyıldız;

“Numan Yediyıldız ağabeyimin oğlu ve benim öz yeğenimdir. Yurt dışındayken hakkında bir şeyler bulmuşlardır. Ben onun FETÖ ile olan ilişkisini bilmiyordum. Bunları herkes severken, ben bunlarla mücadele ediyordum. 1970 yılından beri bunlarla mücadele ediyorum. Bana şimdi yapılan saldırılarda bundan kaynaklanıyor” diye konuştu.

Öte yandan Yediyıldız’ın yeğeni Numan Yediyıldız’ın, darbe girişiminin ardından Bulgaristan üzerinden Almanya’ya kaçarak bu ülkeden iltica talebinde bulunduğu daha önce iddia edilmişti.