Yurttaş TV sokak röportajları serisinde bu röportajımızda İstanbul 'daki yurttaşlara "Ekonomiden memnun musunuz?" diye sorduk. Eski AKP'li olan bir yurttaşın söyledikleri röportaja damgasını vurdu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #röportaj #ekonomi #haber #yurttaştv #haberler #röportajizle #anahaber
Anasayfa Alaturka Online AKP pişmanı yurttaş: Eskiden ateistlere kızardım, şimdi “Allah” diyenden korkar oldum!