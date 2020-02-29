AKP Sayesinde Nefes Alıyorsunuz Deyince Ortalık Karıştı ! Mültecilere Avrupa Sınır Kapıları Açıldı!





Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde aldığı kararı duyan göçmenler, gece yarısından itibaren yollara düştü.

Aralarında Suriyeli, İranlı, Iraklı, Faslı ve Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, sırtlarına çantalarını takıp İstanbul’dan taksiler ve otobüslerle yola çıkarak Yunanistan’a geçmek için Edirne’ye geldi. İzmir, Aydın ve Çanakkale’deki göçmenler de denize akın etti. İzmir’in Dikili ve Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki sahillerden botlara binen göçmenler, Yunan adalarında birer birer karaya çıktı. Bakalım vatandaşlarımız bu konuda ne diyor ? Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları -Eğlenceli Sohbetler -Gündem Olan Konular ile sizlere Antalya'dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz. Kanalımıza Abone Olmak İçin– https://www.youtube.com/channel/UCd_l… Bizlere Destek Olmak İçin Anasayfa'da bulundan KATIL Butoanuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Katılmak için https://www.youtube.com/channel/UCd_l2ikDVT6_1Uu9n_BIrgg/join Kanalımıza Destek Olmak İçin Patreon Hesabımız https://www.patreon.com/ilavetv Sosyal Medya Hesaplarımız Facebook — ilave tv İnstagram — ilave tv