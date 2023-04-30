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30 Nisan 2023
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AKP şikayet etti İYİ Parti’nin Yörük çadırı kaldırıldı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için çalışmalarına devam eden İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Cacabey Meydanı’nın bir bölümüne kıl Yörük çadırı kurdu.

Vatandaşların içinde oturup çay içtiği Yörük çadırının dışına da İYİ Parti Milletvekili adayları Turan Yıldırım ile Asaf Kayaoğlu’nun afişleri asıldı.

AKP Merkez İlçe Başkanlığı, çadırın İYİ Parti ile CHP tarafından kanunlara aykırı olarak kurulduğunu ve seçim ofisi olarak kullanıldığını ileri sürerek İlçe Seçim Kurulu’na kaldırılması için başvurdu.

SEÇİM KURULU ÇADIRI KALDIRDI

Yapılan şikayeti değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, Yörük çadırının kaldırılmasına, stand formatına dönüştürülmesine ve içindeki masa ile sandalyelerin kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Karara İYİ Parti ve CHP temsilcileri ‘hayır’ oyu vererek çadırın kaldırılmasını istemedi.

AÇIKLAMA YAPTIKTAN SONRA ÇADIRI KALDIRILDI

İlçe Seçim Kurulu’nun kararına tepki gösteren İYİ Parti milletvekili adayı Turan Yıldırım, kıl çadırın Türk gelenek ve göreneklerini yansıttığını ve 3 Mayıs Türkçülük günü amacıyla meydana kurulduğunu söyledi.

Çadırın herkese açık olduğunu, gelen vatandaşlara çay ve su ikram edildiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

“AK Parti tarafından 28 Nisan 2023 tarihinde yapılan şikâyet neticesinde, yine aynı tarihte Kırşehir Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun ikiye karşı beş oy ile aldığı kararla Cacabey Meydanında bulunan Türk otağının kaldırılması ve vatandaşlarımıza su ve çay ikramının yapılmasının durdurulması tebliğ edildi.

Seçim kurulumuzun aldığı bu kararı doğru bulmamakla birlikte elbette saygı ile karşılamaktayız. Her fırsatta yerli ve millilik vurgusu yapanlar konu yerli ve milli değerimiz olan Türk otağı olunca bu duruşundan süratle dönmüş, 3 Mayıs Türkçülük günü öncesinde yerli ve milli değerimiz olan Türk otağının kaldırılmasını istemiştir”

Alaturka Online
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