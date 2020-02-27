AKP Siyaset Akademisi açılıyor…

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Siyaset Akademisi projesiyle amacımız ülkesine ve milletine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere teorik ve pratik zemini hazırlamaktır. 2008 yılında başlayan ve 12 yıldır devam eden Siyaset Akademisi’nde 74 bin kişiye eğitim verildi.

*Siyaset, akademide başlar’ sloganıyla gerçekleşecek 9 haftalık eğitim-öğretim sonrası yapılacak sınavda 70 puanı alanlara başarı sertifikası verilecektir. Akademiye eğitim için başvuranların 3’te 2’sinin teşkilatlarımızda görev almayanlardan oluşması, buranın geleceğin siyasetçilerini yetiştireceğine işaret ediyor.

*AK Parti’nin Gençlik Kolları’nda siyasete atılan arkadaşlarımızdan genel başkan yardımcısından, belediye başkanlığına her seviyeye gelenler var. Kadın Kolları’ndan gelip de en üst yönetime çıkanlar bulunuyor. Bu tablo AK Parti’nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor.

*Ülkemizde bir süredir siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Ne kadar çok vatandaşımız partilerde aktif görev alırsa, siyasetin kalitesi de o derece artar. AK Parti’nin üye sayısının 10,5 milyona ulaşmasıyla gururumuzun nedeni halkımızın siyasetle ilgili olmasıyladır.

*Siyasetteki makamlar ilanihaye orada bulunmak için değil, en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. Ben siyasetçiyim, Cumhurbaşkanıyım, başbakanım, bakanım… Buraya oturdum bu koltuktan kalkmayacağım diye bir şey yok.

*Ama orada Bay Kemal’in ağzından bazı şeyler çıkıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanıyor. Siz zaten tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. Hâlâ geliyorsunuz, bu millet size buraları teslim etmez. Siz bu millete çok çektirdiniz. Bu millet bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.

*Tarih boyunca nice büyüklü-küçüklü hükümdarlar, nice şan-şöhret sahipleri gelip geçmiştir. İster mütevazı köyünde olsun, ister ülke ve hatta dünya çapında olsun, bu kişilerden geriye sadece yaptığı hizmetler kalmıştır. ‘İnsan odur ki koya dünyada eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser’ sözü, hepimizin temel ilkesi olmalıdır.