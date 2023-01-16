AKP Sözcüsü Çelik: Seçim tarihini geriye çekmek, erken seçim anlamına gelmez

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

İsveç’teki terör yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine dönük ortaya koydukları çirkin saldırıya kuvvetli şekilde tepki verildiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

“Bu saldırıya Cumhur İttifakı olarak en sert tepkiyi verdik ve buradaki kararlı duruşumuzu bir kere daha teyit ettik. Muhalefet partilerinden bu doğrultuda, Türkiye’nin Cumhurbaşkanına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine dönük bu eylemi kınayan, Türkiye içerisindeki teröre karşı dayanışmayı büyüten açıklama yapanların her birine teşekkür ediyoruz. Bu son derece önemli. Çünkü burada verdiğimiz mesaj dünyanın her tarafından duyuluyor.

Türkiye’nin devlet başkanına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ulu orta, sistematik bir biçimde, güvenlik güçlerinin himayesi altında, dünyanın herhangi bir yerinde bu şekilde bir saldırı olduğu zaman buna hep beraber güçlü bir tepki vermemiz son derece önemlidir. Bolca demokrasi diyenlerin, çoğulculuk diyenlerin, özgürlük diyenlerin bu alçak terör eylemi karşısında yine suskunluğa bürünmesinin aslında bir şekilde bu terörü desteklemekten başka bir anlama gelmediğini bir kere daha görmüş olduk.”

Bu saldırının ifade hürriyetiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığının altını çizen Çelik, bir başka ülkenin devlet başkanının öldürülmesini modelleyen, böylesine çirkin bir mesaj veren bir eylemin dünyanın hiçbir yerinde ifade hürriyeti olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı.

“İSVEÇ’İN YASALARINI REVİZE ETMESİ LAZIM”

“İsveç’teki savcının bu saldırının faillerinin cezalandırılmayacağını söylediğini” aktaran Çelik, şunları kaydetti:

* Bu savcının açıklamasından şu çıkıyor; İsveç’te isteyen terör grubu, istediği eylemi yapabilir; dost ülkelerin ve ileride müttefik olmayı düşündüğü ülkelerin devlet başkanlarını ölümle tehdit edebilir ve İsveç bu terör yanlışlarının propaganda merkezi olarak kendisini konumlandırır. Bu durumda İsveç Başbakanlığı ve İsveç otoritelerinin şunu düşünmesi gerekiyor; sizin NATO gibi bir güvenlik örgütüne üye olma girişimlerinizi sabote edecek kadar, siz buna sabotaj diyorsunuz, eylem yapabilenler karşısında yargınızın ‘Bunda cezalandırılacak bir durum yok’ demesi bambaşka bir tablo ortaya çıkarıyor.

* Demek ki terörle mücadele ve teröre yaklaşım konusunda siyasi otoriteyle yargının yaklaşımı arasında tamamen birbirine zıt ve bu açıdan bakıldığında da İsveç’in milli çıkarlarına aykırı bir durum var. Bu durumda baştan beri ne söyleniyordu? İsveç’in yasalarını buna göre revize etmesi lazım. Bizimle Türkiye’de yaptıkları müzakerelerde terörle mücadele konusundaki yasalarını ciddi bir şekilde revize edeceklerini ve daha güçlü bir hale getireceklerini söylemişlerdi. Birtakım adımlar attı ama ortadaki tablo budur.

Çelik, terörle mücadele konusunda işbirliğinin artması ve bu konuda ilkeli bir yaklaşımın sergilenmesi şartıyla, NATO’nun genişlemesini prensip olarak desteklediklerini de dile getirdi ve “İsveç’in yapması gereken, teröre karşı mükellefiyetlerini yerine getirmesi ve Türkiye’ye verdiği sözleri tutarak yoluna devam etmesidir.” dedi.

“BU MODEL, BİR POLİTBÜRO MODELİ”

Muhalefetin siyaset üretme konusundaki yaklaşımını da değerlendiren Çelik, Türkiye’deki muhalefetin siyasetin her alanda parçalanması, dağılması, Türkiye’yi yönetme kabiliyetini kaybetmesi şeklinde bir gidişat içerisinde olduğunu söyledi.

Altılı masanın hazırladığı modelde siyasi parti genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı ve cumhurbaşkanının, bu altı kişinin onayını almadan herhangi bir siyasi karar alamayacağını, herhangi bir şekilde atama yapamayacağını ve kendi başına bir karar alırsa mutabakatın bozulup ülkenin seçime gideceğinin yer aldığını aktaran Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu şekildeki bir model, demokratik bir model değil, bu model bir politbüro modeli. Kendi cumhurbaşkanı adaylarını şimdiden etkisiz eleman olarak, kendilerinin kuracağı bir ‘denetleme iktidarı’nın nesnesi olarak konumlandırdıklarını gösteriyor. Bu model, bu haliyle ‘altılı eş başkanlık sistemi’dir. Cumhurbaşkanı da olduğunda ‘yedili eş başkanlık sistemi’ ya da masanın gizli ortağı varsa o da masada söz talep ettiğinde sekizli, dokuzlu eş başkanlık sistemi olur. Bunu eleştirdiğiniz zaman diyorlar ki bu aslında demokratik bir sistemdir, bu bütün meselelerin istişareyle yürüyeceği bir şeydir. Devlet hayatı içerisinde ortak karar almanın mekanizmaları belli. Bu yaklaşım, anayasal düzeninin dışında siyasi bir paralel yapı ortaya çıkarıp anayasal düzenin, bu siyasi paralel yapı tarafından o düzenin üstüne çıkarak denetlenmesi, kısıtlanması, çeşitli şekillerde ona bir sınır biçilmesi, ona bir yön verilmesi anlamına geliyor.”

Muhafeletin iddiasının güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu da anımsatan Çelik, buradan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin de çıkmadığını kaydetti.

Çelik, “Ortaya çıkan bu tablo demokrasimizi felç edecek, demokratik kazanımlarımızın tamamını ortadan kaldıracak ve büyük devlet krizleri ortaya çıkaracak, milletin geleceğinden çok şey çalacak bir yaklaşımdır.” dedi.

“AVRUPA BİRLİĞİ’NE BİR KERE DAHA UYARI YAPIYORUZ”

Akdeniz’de mültecilere yönelik vahşi yaklaşımlar temelindeki uygulamalara yeni yılda da devam edildiğine dikkati çeken Çelik, Frontex ve Yunanistan Sahil Güvenliğinin işbirliğiyle ortaya koyulan zulümleri defalarca açıkladıklarını hatırlattı.

Çelik, Akdeniz’in, Yunan Sahil Güvenliği ve Frontex’in işbirliğiyle ölümden kaçan insanlara mezar haline getirildiğini bildirerek, şöyle konuştu:

“Bu yıl daha da azgın, daha da vahşi bir şekilde bunun devam etmesi karşısında Avrupa Birliğine bir kere daha uyarı yapıyoruz. Yunanistan Sahil Güvenliği ile Frontex’in işbirliği temelinde oradaki ölümden kaçan insanlara dönük bu zulüm sizin bütün sözlerinizi boşa çıkarmaktadır, bütün yaklaşımlarınızı berhava etmektedir. Buna karşı gereken tedbirlerin alınmasını, Frontex ile ilgili güçlü soruşturmalar yapılmasını, Yunanistan’ın bu konuda bütün bu saydığım belgelerin, anlaşmaların, temel haklar şartlarının ihlali temelinde ciddi bir şekilde, somut birtakım yüzleşmelerle karşı karşıya bırakılması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz.”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN YENİ DÖNEME DÖNÜK AÇIKLAMALARI OLACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlarla buluşma toplantıları kapsamında gelecek hafta Bursa’da program düzenleneceğini anlatan Çelik, partisinin kurulduğu günden beri Romanların sorunlarıyla da çok yakından ilgilendiğini kaydetti.

Erdoğan’ın 20 Ocak’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Romanlarla bir araya geleceğini bildiren Çelik, “Sosyal Politikalar Başkanlığımız daha önce bu çerçevede çalıştaylar düzenledi, yeni dönemde ne yapılabilir diye yeni politikalar geliştirildi. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın yeni döneme dönük açıklamaları da olacak.” diye konuştu.

“SEÇİM TARİHİNİ GERİYE ÇEKME ERKEN SEÇİM ANLAMINA GELMEYECEK”

Çelik, seçim takvimini netleşince açıklayacaklarını ifade ederek, “Bir şifre verdim, ‘Biraz geriye çekebiliriz ama bu çok geriye çekme, yani erken seçim anlamına gelmeyecek’ dedim. Dolayısıyla şimdi birkaç tarih konuşuluyor zaten, kamuoyu da takip ediyor. Bu çerçevede seçim tarihini somutlaştırdığımız zaman sizinle paylaşırım ama dediğim gibi çok kısa bir süreli olarak bir güncelleme söz konusu olacak.” dedi.

“DEMOKRASİYE BAĞLI ORDU, CHP YÖNETİMİNİ RAHATSIZ EDİYOR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TSK komuta kademesine yönelik sözlerini ve sosyal medya hesabındaki açıklamasını da değerlendiren Çelik, demokrasiye müdahale eden askeri bürokrasi ile demokrasiye ve anayasal düzene bağlı ordunun farklı şeyler olduğunu vurguladı.

Çelik, AKP’nin geçmişteki bütün eleştirilerinin demokrasiye ve siyasete müdahale edilmesiyle ilgili olduğunun altını çizerek, “Demokrasiye bağlı, anayasal düzen içerisinde hareket eden bir ordu, CHP yönetimini rahatsız ediyor. Bunun tam tersini arzu ediyorlar.” diye konuştu.

Her şeyin siyasetin konusu olduğunu, bütün kurumların ve uygulamaların eleştirilebileceğini vurgulayan Çelik, “Yüce Meclis zaten tartışma yeridir ama çıkıp da Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesine ‘Orta Doğu’da bol apoletli generaller gibi’ derseniz bu siyasi bir eleştiri değildir, bu hakarettir ve biz de bu hakareti size yaptırmayız.” ifadesini kullandı.

TSK’nın vatan müdafaası ve terörle mücadele faaliyetlerini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

“Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri kaç ülkede barışı koruma misyonuyla bulunuyor? Ne kadar çok operasyon gerçekleştiriyor? Şimdi bunun karşısına çıkıp da bunu yöneten ve askeri nitelikleri dünya tarafından da takdir edilen komuta kademesine siz ‘Orta Doğu’nun bol apoletli generalleri gibi’ derseniz, ben de onlara Orta Doğu’nun bol apoletli generalleri gibi bir zihniyet arıyorsanız kendi siyasi mantalitenize bakın, kendi siyasi idrakinizle yüzleşin derim. Biz bunun ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” (AA)