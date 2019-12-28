AKP Sözcüsü Çelik’ten Libya açıklaması!

Çelik, başkent Mogadişu’daki bombalı saldırı dolayısıyla Somali halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini belirten Çelik, “80’e yakın da sivil Somali vatandaşı hayatını kaybetti. Bunların 17’si de güvenlik görevlisi. Somali, son derece kritik bir yer. Çeşitli terör örgütlerinin hedefinde olan bir yer.” diye konuştu.

LİBYA MUTABAKATI

Libya ile yapılan mutabakata da değinen Çelik, şöyle konuştu:

* Libya’da herhangi bir toprak peşinde değiliz.

* Dost ve kardeş Libya halkının huzur, güvenlik içinde yaşamasından kendimizi mesul tutuyoruz.

* Tarihi sorumluluklarımız var. Tarihin üzerimize yüklediği yükler var, sorumluluklar var.

* Bir ülke bunlardan kaçtığı zaman siyasal uzaydaki ve siyasal mekandaki koordinatlarını kaybeder.

* Bir ülke koordinatsız yaşayamaz. Türkiye’nin koordinatları bellidir.

* Tarihten aldığımız ilişkilerimiz ve bugünkü milli çıkarlarımızın bileşkesi, bizim dış politikamızın esasını, yol haritasını oluşturur.

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“LİBYA’DA KARŞIMIZDA KİMİ GÖRÜYORUZ?”

Çelik, Libya tezkeresiyle ilgili kararı yüce Meclisin vereceğini belirterek, şunları söyledi:

* Ama gözüken nedir? Meselede gördüğümüz gibi, Türkiye’nin milli çıkarlarını korumakla, Türkiye’nin milli çıkarları karşısında başka ülkelerin diliyle konuşmak şeklinde bir tutumla karşı karşıyayız.

* Bizim yaptığımız bu işleri aynı cümlelerle lekeleyenler olarak Libya’da karşımızda kimi görüyoruz? Fransa’yı görüyoruz. Bizim yaptığımız işleri benzer cümlelerle lekeleyenlerle ilgili olarak başka ülkelerde, Suriye’de kimleri gördüğümüzü biliyorsunuz.

* Dolayısıyla biz istiyoruz ki argümanlar üzerinden konuşulurken Türkiye’nin milli çıkarlarına bir halel gelmesin, bir zarar gelmesin. Her halükarda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatandaşlarımızın verdiği destekle, sizlerin yaptığı çalışmalarla bu istikrarı koruyacağız.

* Türkiye’nin milli çıkarlarını dünyanın her yerinde koruyacak kararlılığı göstereceğiz. AA