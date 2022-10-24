AKP treninden inen inene

Siyaset gündemi, İYİ Parti ve CHP’nin transferlerini konuşuyor. İktidar partisinin tüm kademelerinden muhalefete geçiş arttı.

Veli TOPRAK

Anadolu’da birçok ilde iktidar partisinden toplu olarak istifa edip muhalefete geçen partililer var. Ancak hem vekil hem de eski milletvekili olarak görev yapan isimler ‘ilk kez’ İYİ Parti ve CHP’ye geçiyor. İşte son iki yılda yaşanan bazı ‘rozet’ değişimleri: AKP, son iki yılda İYİ Parti’den milletvekili seçilen İsmail Ok (Balıkesir), Tamer Akkal (Manisa) ve Tuba Vural Çokal’ı (Antalya) transfer etti. İktidar partisinin en son transferi de CHP’den milletvekili seçilen Mehmet Ali Çelebi oldu.

ADRES İYİ PARTİ

AKP’den muhalefete geçişlerde öncelik adres İYİ Parti oluyor. AKP Balıkesir eski Milletvekili, Erdoğan’ın özel kalem müdürü Turhan Çömez geçen hafta İYİ Parti saflarına katıldı. Yine iki dönem MHP’den belediye başkanlığı yapan ve AKP’den 22. Dönem Erzincan Milletvekili olan Talip Kaban’ın da parti rozetini Akşener taktı.

Tarım ve Orman eski Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba da çarşamba günü İYİ Parti rozetini takacak. Böylece 20 yıllık AKP iktidarında ilk kez bir isim hem partisinden hem de vekillikten istifa ederek muhalefet sıralarına geçmiş olacak.

3 İSİM CHP’YE KATILDI

AKP’de milletvekilliği yapan 3 isim ise CHP’ye katıldı. İlk katılan isim Hakkari eski Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı olan Rüstem Zeydan oldu. Daha sonra Ağrı eski Milletvekili Naci Aslan ve Hakkari eski Milletvekili Fehmi Öztunç da CHP rozeti takan isimler arasına katıldılar.

Bozdağ yazdı sildi: İstifalar, nefsi şahsi ve hesabi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP’den İYİ Parti’ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba’ya Twitter’dan yanıt verdi. Bozdağ, kısa süre sonra sildiği paylaşımında şöyle dedi: “Ak Parti içinde rahatsız vekil arayanlar veya rahatsızlık algısı yaratmak isteyenler beyhude uğraşıyor. Ak Parti zayıflayacak diye bekleyenler de boşuna bekliyor. Bilinmeli ki Allah yardımı, insanımızın dua ve desteği ile yoluna devam edecektir. Ak Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez. Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabi olan hiçbir şeye kılıf olmaz/olamaz.”

AKP’lilere teşekkür edip AKP’yi bıraktı!

AKP Bilecik Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, görevinden istifa etti. Soydan, sosyal medya hesabından “Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevinden gördüğüm lüzum üzere bugün itibariyle ayrıldığımı siz değerli hemşerilerimize bildirmek istiyorum” dedi. 2019’da kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Soydan, “Teşkilat başkanımız Erkan Kandemir’e, o dönemin AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’a ve birlikte yol yürüdüğüm her biri birbirinden kıymetli dava arkadaşlarıma, önceki ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.