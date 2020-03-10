“AKP Türkiye’yi dünyada büyük bir yalnızlığa itti” – 18 Dakika (10 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Brüksel Skandalı’na değindi. Yanardağ ve Kongar, Erdoğan’ın AB Konseyi’nden basın toplantısına katılmadan ayrılmasını eleştirdi. Mülteci sorununun Türkiye’nin imajı açısından değerlendirildiği programda, Gazetecilerin tutuklanması süreci de ele alındı. Tele1'e destek olmak için:

https://www.tele1.com.tr/destek Ayrıca Youtube üzerinden bize destek olabilirsiniz:

www.youtube.com/tele1comtr/join Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:

https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:

http://www.tele1.com.tr

Tweets by tele1comtr

http://www.instagram.com/tvtele1

http://www.facebook.com/tele1comtr