AKP vakıflarına 66 milyon TL aktaran Alpaslan Baki Ertekin: İktidar değişirse görevi bırakırım

FETÖ’yle iltisakı nedeniyle el konulan Boydak Holding’e ait Erciyes Anadolu Holding’in CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’den dikkat çeken açıklama…

Şirkete TMSF tarafından kayyum olarak atanan Alpaslan Baki Ertekin, katıldığı iftarda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ertekin, bir gazetecinin “14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı kazanırsa ne olur?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“İktidarın değişeceğini düşünmüyorum. Ancak olası bir durumda, buradan gidecek tek kişi benim. İktidar değişiminde görevi bırakırım. Buraya ben personel getirmedim. Yönetimde çalışanlar en az 20 yıllık, şirketlerin başarısı kadroya bağlıdır. Kayserililer bu kadroların değiştirilmesine müsaade etmesin.”

25 Aralık 2017 tarihinde Erciyes Anadolu Holding’e CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Alpaslan Baki Ertekin, CHP’li vekillerin iddiaları üzerine geçen yıl Haziran ayında yaptığı açıklamada AKP’ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’ne para verdiklerini kabul etmişti. Ertekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

“TÜGVA’YA VERECEĞİM, TÜRGEV’E VERECEĞİM”

“Evet, TÜRGEV’e para veriyor muyuz? Tabi ki veriyoruz. TÜGVA’ya para veriyor muyuz? Tabi veriyoruz. TÜGVA’ya vereceğim, TÜRGEV’e vereceğim, İlim Yayma’ya vereceğim. Ama öyle attıkları tuttukları kadar paralar değil. Zaten akıl ve mantıkla uyuşmuyor. Net kârın yüzde iki buçuğu diyorum.”

NET KAR 2 MİLYAR 652 MİLYON TL

Aynı tarihlerde şirketin mali durumuyla ilgili bir açıklama yapan Ertekin “2020 yılında 13 milyar 644 milyon olan ciromuz 2021 yılı sonunda 20 milyar 852 milyon TL’ye, net kârımız 1 milyar 633 milyon TL’den 2 milyar 652 milyon TL’ye yükseldi” demişti.

CEO Alpaslan Baki Ertekin’in açıklamalarına göre yapılan hesaplama; Erciyes Anadolu Holding’in TÜGVA, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’ne 2021 yılında 66 milyon 300 bin TL aktardığını gösteriyor.