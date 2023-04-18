‘AKP vatandaşın kişisel verilerini hukuksuz şekilde ele geçirdi’

AKP Kayseri İl Teşkilatı geçtiğimiz günlerde yapılan Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için vatandaşlara SMS gönderdi. Mesajda “ Değerli hemşehrilerimiz, AK Parti İl Başkanlığımızca düzenlenen Milletvekili Aday Tanıtım Toplantımız 15 Nisan Cumartesi günü saat: 17:00’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde (eski fuar alanı içi) gerçekleşecektir. Siz kıymetli hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

“VATANDAŞIN KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKSUZ ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLMİŞ”

CHP Kayseri Milletvekili Adayı Niyazi Ünalmış, AKP Kayseri İl Teşkilatı’nın cep telefonu bilgisini, kişisel verilerini hukuka aykırı yoldan ele geçirerek vatandaşa mesaj gönderdiğini söyledi.

“ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ”

Vatandaşı AKP teşkilatı hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet eden Ünalmış, şunları söyledi:

“ Kayseri AKP teşkilatından herkese mesaj gelmişti. Bu mesajlarla ilgili gerek e-Devlet üzerinden şikayet yapmanızı gerekse Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi vermenizi tavsiye etmiştim. Bununla ilgili örnek dilekçeleri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşacağız. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet oluşturabilirsiniz.

Şikayet gerekçelerimiz şunlar; AKP Kayseri il teşkilatı sizin cep telefonu bilginizi yani bir kişisel verinizi hukuka aykırı yoldan ele geçirmiş durumda ve bu ele geçirme işlemi gerek Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na gerek Türk Ceza Kanunu’na, gerekse de Seçim Kanunlarına aykırı durumda. Bu nedenle biz bu aykırılıkların hesabının sorulması için, bu işte sorumlu kimse bunun tespiti için Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunacağız”