AKP ve CHP arasında ‘afet’ tartışması

AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu arasında “Afet bölgesinde yoktunuz” tartışması devam etti. AKP’li başkana yanıt veren ve İstanbul Valisi Yerlikaya’nın afet bölgesinde, il idaresinde görevi olmayan AKP’li başkanla yan yana basın açıklaması yapmasını eleştiren Kaftancıoğlu, “Vatandaşın yanında olmakla, şov yapmanın aynı şey olmadığını 31 Marttan önce de anlamamıştınız, görünen o ki hiç anlamayacaksınız” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın sel bölgesinde AKP İstanbul İl Başkanı ile birlikte basın açıklaması yapması tepki çekmişti.

Yerlikaya’nın, il idaresinde görevi olmayan AKP’li başkan Osman Nuri Kabaktepe ile sel bölgesinde yan yana yaptığı basın açıklamasına tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Tüm halkımıza sözümüz olsun ki CHP iktidarında valiler iktidarın değil devletin valisi, polisler ise birilerinin değil devletin polisi olarak görev yapacaklar” dedi.

“BİR AÇIKLAMA BEKLEDİM”

Vali Yerlikaya’nın bir açıklama yapmamasını de eleştiren Kaftancıoğlu, “Bu saate kadar bekledim. Belki Ali Yerlikaya devletin valisi olmayı tercih eder ve bir açıklaması yapar diye ancak nafile. Bu arada solunuza da küçük ortağın il başkanını alsaymışsınız kareyi tamamlamış olurdunuz. Geçtim diğer il başkanlarını ama ona ayıp etmişsiniz“ ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ BAŞKANA YANIT VERDİ

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin “Afet bölgesinde yoktunuz” sözlerine, CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un sel bölgesinden fotoğraflarını paylaşarak yanıt veren Kaftancıoğlu, tartışmalara ilişkin şunları söyledi:

*Görünen o ki AKP İstanbul il başkanı da tam AKP’li olmuş. Teşkilatı da dışlamaz, kabullenir artık. Bilmiyor ki biz olgularla ilgileniyoruz, algıyı onlara bırakarak.

*Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediye çalışanları ve toplam 3179 İBB yetkilisi ve çalışanı sorunu çözerken, siz AKP’nin valisiyle basın açıklamanıza devam edin.

*Vatandaşın yanında olmakla, şov yapmanın aynı şey olmadığını 31 Marttan önce de anlamamıştınız, görünen o ki hiç anlamayacaksınız.

*25 yıl İstanbul’u yönettiklerini iddia edip yapmadıklarına girmiyorum bile! Biz yarına ve yapacaklarımıza bakıyoruz…

“SİZ NEDEN BURADA DEĞİLDİNİZ?”

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, İBB’ye ve CHP’ye yönelik eleştirilerini şu ifadelerle sıraladı:

*Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir, ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler; selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz.

*Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten. CHP olarak karakterinizi oyunlarla saklamaya çalışsanız da; bu aziz millet sizi iyi tanır… Zulümlerinizi de, oyunlarınızı da iyi bilir.

*Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple; selle boğuşan İstanbullular’ın dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı?

*Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: “Siz neden burada değildiniz?”

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