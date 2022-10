AKP ve MHP muhalefetin bir önergesini daha reddetti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; Basın İlan Kurumu ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) cezalarının araştırılması amacıyla verdikleri Meclis Araştırması önergesinin bugün görüşülmesini önerdi. Ancak CHP’nin bugün görüşmesi önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

“AMAÇ HALKI VE MUHALEFETİ SUSTURMAK”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Sadece son 10 ayda Halk TV‘ye 16 kez, Tele1’e 14, KRT’ye 6 kez, FOX TV’ye 4 ve Flash Haber’e 4 kez toplam 44 yaptırım kararı çıkmış. Amaç seçimlere giderken basını da muhalefeti de halkı da susturmak” dedi.

Öneri üzerine söz alan AKP Milletvekili Mustafa Canbey, “Basın özgürlüğünü hepimiz istiyoruz arkadaşlar. AK Parti iktidarlarında basın hep özgür olmuştur, özgür olmaya ve özgür kalmaya devam edecektir” diye konuştu. Ancak CHP’nin bugün görüşmesi önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Basın İlan Kurumu ile RTÜK’ün basın kuruluşlarına verdiği cezaların araştırılması amacıyla” 20 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na verdikleri Meclis Araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerinin bugünkü birleşimde görüşülmesini önerdi.

“SADECE SON BİR HAFTADA YAŞANANLARA BAKIN”

Öneri üzerine CHP Grubu adına Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer konuştu. Karartılmış Tele 1 TV ekranını temsilen siyah ekran fotoğrafını kürsüye koyarak konuşan Çakırözer, şunları söyledi:

*Sadece son bir haftada yaşananlara bakın: Amasra’da 41 madencimizin ölümüne neden olan maden cinayetlerindeki ihmallerin sıralandığı Sayıştay raporları için dezenformasyon damgası bastınız hem de hiç yüzünüz kızarmadan. Basın kartını iptal ettiğiniz Alican Uludağ’ın davetli olduğu Anayasa Mahkemesi törenine girişini yasakladınız.

*HSK’deki atamaları yazan Gerçek Gündem editörleri Faruk Eren ve Furkan Karabay’a jet hızıyla hapis cezası verdiniz. AKP’li belediyelerin araç kiralama ihalesi, suç işleyen ilçe başkanlarının cumhuriyet savcısı yapılmasına ilişkin belgeli haberlere erişim engeli getirdiniz.

*Hepsi haksız, hepsi hukuksuz. Son olarak, değerli arkadaşlarım, RTÜK bu ülkede milyonlarca yurttaşımızın izlediği bir kanala TELE 1’e üç gün süreyle kapatma cezası verdi. Arkasındaki niyet belli, kanalı tamamen kapatmak.

“SİYASİ NİYETİN, BASKININ AÇIK DELİLİ”

*Boyun eğmeyen, halkın haber alma hakkını korumak için habercilikte ısrar eden gazete ve televizyonlara Basın İlan Kurumu ve RTÜK aracılığıyla arka arkaya yüksek miktarlarda cezalar verilmekte, hem de mahkemelerin ‘Bunlar hukuksuzdur’ diyen kapı gibi kararlarına rağmen. İşte kara tablo.

*Sadece son on ayda Halk TV’ye 16 kez, TELE1’e 14, KRT’ye 6, FOX TV’ye 4, Flash Haber’e 4 kez; toplam 44 yaptırım kararı, 11,5 milyon lira para ve çok sayıda ekran karartma cezası. Buna karşılık iktidarın pembe yalanlarını anlatan kanalları, haklarında yapılan on binlerce vatandaş şikâyetine rağmen işlem yapmayarak koruyan da yine aynı bu RTÜK. Sadece 3 ceza; bu rakamlar bile ortadaki siyasi niyetin, baskının açık delili.

“NEREDE ADALETİNİZ, NEREDE HAK, NEREDE HUKUK”

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de şöyle konuştu:

*RTÜK Kanunu’nda ‘Bir ay içerisinde seçim yapılır’ deniliyor ama yapılmıyor; beklenen gelişmeler var, AK Parti’nin talimatı üzerine RTÜK harekete geçmiyor. Bir milletvekili ne zaman ki AK Parti’ye katılıyor, RTÜK harekete geçiyor.

*Ancak Cenab-ı Hak Kur’an’da buyuruyor ki ‘Allah tuzakların en hayırlısını kurar.’ Siz, kurduğunuz tuzağa düştünüz. Sizinle beraber yola çıkan bir milletvekili arkadaş, yaptıklarınızdan, eylemlerinizden, söylemlerinizden rahatsız olduğu için bugün sizi terk etti ve kurduğunuz tuzağa düştünüz.

*Şimdi, ne yapacak RTÜK, ne yapacak Meclis Başkanı? Tekrar, AK Parti’ye bir vekilin dahil olması için bekleyecek mi? Nerede adaletiniz, nerede hak, nerede hukuk?

“YAPTIĞINIZ YOLSUZLUKLARIN, HUKUKSUZLUKLARIN GÖRÜLMESİN İSTİYORSUNUZ”

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da konuyla ilgili olarak şu konuşmayı yaptı:

*Niye ekranları karartmak istiyorsunuz? Çünkü yaptığınız yolsuzluklar, hukuksuzluklar görülmesin istiyorsunuz. Çünkü toplumun yaşadığı yoksulluk, açlık, sefalet görülmesin istiyorsunuz. Çünkü ‘Eğer toplum bunu görmezse belki iktidara gelir, tekrar iktidarımızı sürdürürüz’ diyorsunuz.

*Ama emin olun, her şey apaçık, her şey güneş gibi apaçık bir gerçektir ki zulmediyorsunuz topluma, mazlumun hakkını yiyorsunuz, mazlumun hakkına giriyorsunuz, onun için de kaybedeceksiniz. Biz HDP olarak Tele1’in yanında olacağız, özgür basının yanında olacağız, onlarla dayanışmamızı sürdürmeye, her zaman için mazlumların yanında olmaya kararlıyız, mücadelemize devam edeceğiz.

CANBEY: AK PARTİ İKTİDARLARINDA BASIN HEP ÖZGÜR OLMUŞTUR

AKP Grubu adına CHP’nin önerisi “aleyhine” söz alan Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Burada basın özgürlüğünden bahsediyoruz. Basın özgürlüğünü hepimiz istiyoruz arkadaşlar. AK Parti iktidarlarında basın hep özgür olmuştur, özgür olmaya ve özgür kalmaya devam edecektir” dedi.

CHP’nin önerisi; AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (ANKA)

