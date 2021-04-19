MetroPoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinin sonuçlarını açıkladı. MetroPoll Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar yer alıyor. Anket sonuçlarına göre AKP ve MHP oylarında büyük düşüş yaşandığı görülüyor. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #seçimanketi #seçim #anket #metropollaraştırma #sonseçimanketi #akp #chp #iyiparti #öhp #hdp #devapartisi #saadetpartisi #siyaset #erkenseçim #seçimanketsonuçları #akpvemhpoyları #haber #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online AKP ve MHP oylarında büyük düşüş! İşte son seçim anketi!