53 F
Los Angeles
9 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemAKP ve MHP’de ‘adaylık’ çatlağı: Bağımsız aday oldular

AKP ve MHP’de ‘adaylık’ çatlağı: Bağımsız aday oldular

Alaturka Online
Alaturka Online

14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekili seçimlerinde aday listeleri netlik kazanmaya başladı. 2011 ve 2015 genel seçimlerinde Elazığ’da AKP milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen AKP’li  Prof. Dr. Yasemin Açık 2023 seçimlerinde de milletvekili aday adayı oldu.

Listede yer alamayan Açık, bağımsız milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Yine 2019 yerel seçimlerinde MHP Elazığ Belediye Başkanı olan MHP’li Bilal Çoban ise MHP’den milletvekilliği aday adaylığını açıklamıştı. Çoban’da MHP’den aday gösterilmemesi üzerine bağımsız milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

AKP’DEN ÜÇ DÖNEM ADAY ADAYI OLDU, ŞİMDİ BAĞIMSIZ ADAY

AKP’li Yasemin Açık, listede yer gösterilmemesinin ardından bağımsız milletvekili adaylığı hakkında yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman yatırımlarımızı bu şehre yaparak insanımıza istihdam sağlamanın; şehrimizin kalkınmasına destek olmanın çabasında oldum. Bugüne kadar sizin bir kardeşiniz olarak bu güzel şehre elimden geldiğince hizmet etmek için her türlü imkanımızı seferber ettim. Şehrimize hizmet etme gayret ve düşüncelerimiz engellenmeye çalışılsa da, verilen sözler tutulmasa da hemşehrilerimize hizmet etme kararlılığımızdan ve tutkumuzdan asla vazgeçmedik. Bugün, şehrimize  siyaset yoluyla  hizmet etme gibi bir yola çıkıyorsak, bu sizlerin güçlü talep teveccüh ve desteklerinizden dolayıdır.

Elazığ’a ve Elazığlılara hizmet etmeyi, sizlerle  birlikte olmayı büyük bir mutluluk ve onur vesilesi olarak görüyorum. Bu şehir, gönlüyle, yüreğiyle ve desteğiyle her zaman bu kardeşinizin, ablanızın, bacınızın yanında oldu. Kalbi dualarınız ve güzel dileklerinizle  bana hep  güç verdiniz. Ben, sizlerin bu kalbi destekleriniz, bu teveccühleriniz için Allah’a ne kadar şükretsem azdır. Bunun için sizlere sonsuz minnettarım.  Bugün, sizlere ve şehrimize hizmette yeni bir dönemi yine sizlerin desteği ve şehadetleri ile başlatıyoruz. Bugün, dünden çok daha fazla desteğinize ihtiyacımız var. Bugün itibariyle Elazığ bağımsız milletvekili adaylığı başvurusunu yapmış bulunmaktayım.”

“MHP’DE SİYASET YAPMA OLANAĞIMIZ KALMADI”

İl seçim kuruluna yaptığı adaylık başvurusu sonrasında yazılı açıklama yapan ve MHP’de siyaset yapma olanağının kalmadığını belirten MHP’li Bilal Çoban ise, “Bütün bunları mensubu olduğum bir siyasi partinin çatısı altında sürdürmek için malumunuzdur. Bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekili aday adaylığı müracaatında bulundum. Yıllardan beri teşkilat disiplinine uyarak mensubu olmaya devam ettiğim partimde, milletvekili aday listesinin hak ettiğim yerinde olabileceğimi umut ederken, listede olmadığımı gördük.

Parti yöneticilerimizin almış olduğu bu karar özelde şahsımı ve bize gönül ve destek veren siz değerli hemşerilerimizi üzse de, genelde bunda da bir hayır vardır diyerek kararı saygıyla karşılayarak MHP’de artık siyaset yapma olanağımızın olmadığını anladık. Bugüne kadar hep şehrimiz için mücadele ettim, durmadım, yorulmadım ve enerjimi ilimizin geleceği için kulandım. Eğilmedim, taviz vermedim, doğru bildiğim yoldan asla şaşmadım. Bu vesileyle; şehrimizin kadim problemlerini TBMM çatısı altında gündeme getirip aynı çatı altında çözüme kavuşturmak için bağımsız milletvekili adayı olarak bir kez daha güzel gönüllerinize sığınıp kendimi sizlere emanet ettiğimi, nazik alakalarınıza sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gündem
Önceki haber
AKP’li belediye mahkeme kararına rağmen kumsala beton döktü
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,435BeğenenlerBeğen
16,198TakipçilerTakip Et
3,504TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States