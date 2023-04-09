AKP ve MHP’de ‘adaylık’ çatlağı: Bağımsız aday oldular

14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekili seçimlerinde aday listeleri netlik kazanmaya başladı. 2011 ve 2015 genel seçimlerinde Elazığ’da AKP milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen AKP’li Prof. Dr. Yasemin Açık 2023 seçimlerinde de milletvekili aday adayı oldu.

Listede yer alamayan Açık, bağımsız milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Yine 2019 yerel seçimlerinde MHP Elazığ Belediye Başkanı olan MHP’li Bilal Çoban ise MHP’den milletvekilliği aday adaylığını açıklamıştı. Çoban’da MHP’den aday gösterilmemesi üzerine bağımsız milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

AKP’DEN ÜÇ DÖNEM ADAY ADAYI OLDU, ŞİMDİ BAĞIMSIZ ADAY

AKP’li Yasemin Açık, listede yer gösterilmemesinin ardından bağımsız milletvekili adaylığı hakkında yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman yatırımlarımızı bu şehre yaparak insanımıza istihdam sağlamanın; şehrimizin kalkınmasına destek olmanın çabasında oldum. Bugüne kadar sizin bir kardeşiniz olarak bu güzel şehre elimden geldiğince hizmet etmek için her türlü imkanımızı seferber ettim. Şehrimize hizmet etme gayret ve düşüncelerimiz engellenmeye çalışılsa da, verilen sözler tutulmasa da hemşehrilerimize hizmet etme kararlılığımızdan ve tutkumuzdan asla vazgeçmedik. Bugün, şehrimize siyaset yoluyla hizmet etme gibi bir yola çıkıyorsak, bu sizlerin güçlü talep teveccüh ve desteklerinizden dolayıdır.

Elazığ’a ve Elazığlılara hizmet etmeyi, sizlerle birlikte olmayı büyük bir mutluluk ve onur vesilesi olarak görüyorum. Bu şehir, gönlüyle, yüreğiyle ve desteğiyle her zaman bu kardeşinizin, ablanızın, bacınızın yanında oldu. Kalbi dualarınız ve güzel dileklerinizle bana hep güç verdiniz. Ben, sizlerin bu kalbi destekleriniz, bu teveccühleriniz için Allah’a ne kadar şükretsem azdır. Bunun için sizlere sonsuz minnettarım. Bugün, sizlere ve şehrimize hizmette yeni bir dönemi yine sizlerin desteği ve şehadetleri ile başlatıyoruz. Bugün, dünden çok daha fazla desteğinize ihtiyacımız var. Bugün itibariyle Elazığ bağımsız milletvekili adaylığı başvurusunu yapmış bulunmaktayım.”

“MHP’DE SİYASET YAPMA OLANAĞIMIZ KALMADI”

İl seçim kuruluna yaptığı adaylık başvurusu sonrasında yazılı açıklama yapan ve MHP’de siyaset yapma olanağının kalmadığını belirten MHP’li Bilal Çoban ise, “Bütün bunları mensubu olduğum bir siyasi partinin çatısı altında sürdürmek için malumunuzdur. Bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekili aday adaylığı müracaatında bulundum. Yıllardan beri teşkilat disiplinine uyarak mensubu olmaya devam ettiğim partimde, milletvekili aday listesinin hak ettiğim yerinde olabileceğimi umut ederken, listede olmadığımı gördük.

Parti yöneticilerimizin almış olduğu bu karar özelde şahsımı ve bize gönül ve destek veren siz değerli hemşerilerimizi üzse de, genelde bunda da bir hayır vardır diyerek kararı saygıyla karşılayarak MHP’de artık siyaset yapma olanağımızın olmadığını anladık. Bugüne kadar hep şehrimiz için mücadele ettim, durmadım, yorulmadım ve enerjimi ilimizin geleceği için kulandım. Eğilmedim, taviz vermedim, doğru bildiğim yoldan asla şaşmadım. Bu vesileyle; şehrimizin kadim problemlerini TBMM çatısı altında gündeme getirip aynı çatı altında çözüme kavuşturmak için bağımsız milletvekili adayı olarak bir kez daha güzel gönüllerinize sığınıp kendimi sizlere emanet ettiğimi, nazik alakalarınıza sunuyorum” ifadelerini kullandı.