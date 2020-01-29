AKP ve MHP’den Utanç Verici Karar! Deprem Araştırma Önergesi İşte Böyle Reddedildi!





AKP ve MHP'den Utanç Verici Karar! Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Mecliste gündeme gelen Deprem Araştırma Önergesi İşte Böyle Reddedildi! TMM'de CHP ve HDP'nin verdiği deprem araştırma önergeleri akp ve mhp oyları ile reddedildi. TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin, deprem konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin grup önerileri AKP ve MHP'li milletvekillerinin ret oyu vermesi nedeniyle kabul edilmedi.