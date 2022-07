AKP ve MHP’li meclis üyeleri birbirine girdi

Elazığ İl Genel Meclisi toplantısında AKP’li meclis üyesi Hanifi Coşkun’un MHP’li Osman Dilek için , “Bir başkasına hakaret etme hakkın yoktur. Herkes bunu bilsin. Eğer bilmez ise mutlaka birileri bildirir” sözleri tartışmalara neden oldu. AKP’li Coşkun’un, “Herkesin bir üstü vardır ve haddini de bildirdiler” sözüne tepki gösteren MHP’li meclis üyesi Dilek, “Ben 65 yaşındayım bana siyaseten had bildirecek adam anasının karnından doğmadı. İstifa eder gelir otururum, yalakalık da yapmam” diyerek cevap verdi.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ İl Genel Meclisi Haziran ayı son toplantısında MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek ile İl Özel İdaresi Meclis Başkanı AKP’li İbrahim Şerbet’in, Dilek’in kürsüdeki konuşmasını kesmesi sonrası MHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmayarak AKP’lileri protesto etmişti. AKP Grup Başkanvekili Hanifi Coşkun ise MHP’li Dilek’i provokatör olmakla suçlamıştı. Meclis toplantısında cumhur ittifakı üyeleri arasında provokatör tartışması devam etti.

“HAD BİLDİRMEK KİMSENİN İŞİ DEĞİL”

İl Genel Meclis başkanı İbrahim Şerbet’in haziran ayı meclis toplantısında yaşanan olaylarla ilgili yapmış olduğu açıklamanın ardından söz alan MHP Elazığ İl genel Meclis üyesi Osman Dilek, “Biz elbette ki burada şehrin meselelerini konuşurken eksisini artısını, doğrusunu yanlışını tartışacağız. Buna alınganlık göstermeyiz gönül de koymayız. Bizim gönül koyduğumuz mesele şu; şehrin meseleleriyle ilgili biz denetim görevleri yaparken biz meclisten çıktıktan sonra olaylarla uzaktan yakından ilgisi olmayan arkadaşların hamaset olsun diye arkamızdan ‘provokatör, bunun haddini bildirmezseniz hadleri bildirilecektir’ laflar söyleniyor. Bizim tepkimiz bunadır. Bu kelimeyi kullanan arkadaştan da bir özür bekliyoruz. Öyle çıkıp herkese had bildirmek kimsenin işi değil benim de işim değil” diye konuştu.

“BİZ KONUŞURKEN TAHAMMÜL GÖSTERMEYEN ARKADAŞLARIMIZ MECLİSTE ÇIKABİLİR”

Elazığ İl Genel Meclisinin demokratik bir ortam olduğunu herkesin fikrini konuşabileceğini belirten Dilek şu ifadeleri kullandı;

“Biz konuşurken tahammül göstermeyen arkadaşlarımız meclisten çıkabilirler. Ama bunu bir problemmiş gibi ve arkamızdan üstüne basa basa bizler için ‘provokatörlük yapıyor bunlara hadlerini biri bildirsin bildirmezse bildiren olur’ diyenlere buradan sesleniyorum. Arkadaş kendini biliyor ondan bir özür bekliyoruz. Bu işler böyle gitmez, bizim denetleme görevimiz vardır biz denetleme görevimizi yapacağız. O günkü çirkin görüntülerin hiçbir noktasında da biz yokuz ne ağzımızdan bir yanlış kelime çıkmıştır ne de yanlış iş yapmışızdır. Biz de yaptığımız yanlış işin sorumluluğunu da üzerimize alır Elazığ kamuoyundan da özür dilemesini biliriz. Fakat bazı arkadaşlarında haddini bilmesi lazım.”

“HADDİNİ BİLDİRDİLER”

MHP’li Dilek’in ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Hanifi Coşkun ise, “O günkü konuşma dilek ve temennilerde konuştuk kimsenin arkasından konuşmadık. Arkadaşım kürsüde konuşurken ‘eğer yanlışlarım varsa söyleyin’ demişti. Biz de yanlışlarını söyledik. Haddini bildiririm değil ‘haddini bildirirler’ dedim. Çünkü hiç kimse burada kendi başına hareket etmeye sahip değildir. Herkesin bir üstü vardır ve haddini de bildirdiler. Ben kimseye had bildirmem böyle bir iddiamız da yok. Burada söylediğim sözlerin arkasındayım kimseye de hakaret etmedim özür beyan edecek herhangi bir kelimede kullanmadım” diyerek kendini savundu.

“ELAZIĞ’IN EN BÜYÜK PROVAKATÖRÜ SENSİN”

“Bana haddimi kim bildirdiyse söyleyin ve provokatör de kendisidir” diyen Dilek, “Benim arkamdan söyledi ben yüzüne söylüyorum. ‘Arkandan konuşmadım’ diyor. Provokatör kendisidir burada oturuyor, Elazığ’ın en büyük provokatörüdür. Ayıptır, biz durumu yumuşatmaya çalışıyoruz bana kim haddimi bildirecek? Ben 65 yaşındayım bana siyaseten had bildirecek adam anasının karnından doğmadı. İstifa eder gelir otururum, yalakalık da yapmam. Bana kimse had bildiremez Ben 92 bin oy alarak geldim buraya bana kimse had bildiremez. Sen milletvekili misin, cumhurbaşkanı mısın sen kimsin? Herkese zarar veriyorsun biz bir mutabakat yaptık en kızdığım adam dahi ılımlı konuştu. Biz de ‘hatamız varsa özür dileriz’ dedik. Ama sen tekrar provokatörlük yapıp meclisi karıştırıyorsun” ifadelerini kullandı.

