AKP verdiği sözü unuttu! Atatürk yerine sponsor firmanın ismi verilecek

Eskişehir Sazova Mahallesi’nde 2016 yılında tamamlanarak açılan Eskişehir Yeni Stadyumu’nun yapılmasının ardından şehir merkezindeki ‘Eskişehir Atatürk Stadyumu’ yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapıldı.

Yeni yapılan stadyuma da AKP’li yöneticiler tarafından ‘Atatürk’ ismi verileceği açıklanmasına rağmen verilen sözlerin tutulmaması Eskişehirlilerin tepkisine neden oluyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İSMİ HEMEN VERİLDİ ATATÜRK İSMİ VERİLMEDİ

Eskişehir’de şehir merkezindeki Atatürk Stadyumu yıkılarak Sazova Mahallesine 33 bin kişilik stadyum yapıldı ve 2016 yılında hizmete açıldı. Şehir merkezinde yıkılan Atatürk Stadyumu’nun yerine de Millet Bahçesi yapıldı.

Eskişehirliler yeni yapılan stadyuma ‘Atatürk’ isminin verilmesini istedi. Birçok platformda isteklerini yineleyen Eskişehirliler hem iktidar hem de muhalefet parti yöneticilerine isteklerini dile getirdi.

Birçok siyasi tarafından yeni stadın ismine ‘Atatürk’ ismi verileceği vaat edildi. Son olarak geçen yıl ekim ayında, AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir Millet Bahçesi’nin adının ‘Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ olarak, yeni stadyumun ise ‘Yeni Atatürk Stadyumu’ olarak tescilleneceğini açıklamıştı.

Açıklamasının hemen ardından yıkılan Atatürk Stadyumu yerine yapılan Millet Bahçesi’ne ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verilerek tescillendi. Hatta parktaki tabelalara da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ismi takıldı, ancak halen stadyuma Atatürk ismi verilmedi.

Fatih Dönmez

“BU İŞLER SPONSORLUKLA YÜRÜYOR”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı Fatih Dönmez, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bakan Dönmez’in Eskişehirspor ve Atatürk ismi verileceği vaat edilen stadyum hakkında yaptığı açıklamalar şaşkınlık yarattı. Stadyum için sponsor arayışında olduklarını açıklayan Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Partimiz Eskişehir’e önemli tesisler kazandırdı. Bunlardan birisi de 33 bin kapasiteli stadyum. Eskişehirspor’un durumuna biz de üzülüyoruz. Eskişehirspor’a sahip çıkıp destek vereceğiz. Kulübü ziyaret ettim. Başkanla, yöneticilerle, taraftarlarla görüştüm. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

Eskişehir kenti futbol takımını destekleme oranında en yüksek yüzdeye sahip şehir. Eskişehirspor öyle bir takım ki, Bilecik’ten, Kütahya’dan insanlar bu takımın maçlarını izlemeye Eskişehir’e geliyor. Maalesef son yıllarda sportif başarı alınamadı. Bursa’da benzer sorunlar var. Bursaspor, Eskişehirspor gibi takımların bu hallere düşmesi üzüntü verici.

Eskişehirspor’un eski parlak günlerine döneceğine inanıyoruz. Stadyum ismiyle alakalı olarak, biliyorsunuz bu işler sponsorlukla yürüyor. Eğer uygun bir sponsor bulunursa o isimle anılır. Böylece hem şehre hem de kulübümüze yakışır.”

“STADYUMA SPONSOR DEĞİL ‘ATATÜRK’ İSMİ YAKIŞIR”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in stadyuma sponsor firma ismi verilmesi yönündeki açıklamasına Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu (AHPADİ) Dönem Sözcüsü Mehmet Ektaş tepki gösterdi.

AKP tarafından defalarca verilen sözlerin tutulmasını beklerken, Bakan Fatih Dönmez’in yaptığı açıklamayı şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıklarını belirten Ektaş şunları söyledi:

“Bakan Dönmez, stada isim verecek uygun bir sponsor bulunursa o sponsorun isminin stada verileceğini, bunun hem şehre hem de Eskişehirspor’a yakışacağını beyan etti.

Öncelikle belirtmeliyiz ki; Eskişehirli olmayan, Eskişehir’i tanımayan Sayın Dönmez’in bu açıklaması, Eskişehir kamuoyunun stadyum ismi konusundaki hassasiyeti hakkında bilgilendirilmediğini, bilgilendirilmiş ise ne yazık ki Eskişehirlileri önemsemediğini göstermektedir.

Açıklamanın içeriği ve sponsor gereksinimi konusunda ileri sürülen argümanlar ise en hafif tabiriyle gaftır. Açıklamalarından anlaşıldığı üzere, Sayın Dönmez, stada Atatürk ismini yakıştıramamıştır.

Sayın Dönmez, stada verilecek sponsor ismi karşılığı alınacak bedel üzerinden ‘Atatürk’ ismine değer biçmeye kalkışmıştır. Eskişehirspor menfaatleri ile Atatürk ismini yarıştırmaya, çarpıştırmaya kalkışmıştır. Bu tavır kabul edilemez. Atatürk ismi, para konusu yapılamaz.”

“VERİLEN SÖZLERİNİZİ TUTUN”

Hiçbir Eskişehirlinin, hiçbir Eskişehirsporlunun, Atatürk ismi yerine para karşılığı sponsor ismini tercih etmeyeceğini ve tartışma konusu bile yapmayacağını vurgulayan AHPADİ Dönem Sözcüsü Mehmet Ektaş, “Stadyumun bir ismi vardır ve o isim ‘Atatürk Stadyumu’dur. Stadyumun isim sorunu yoktur, tescil sorunu vardır. Stadyumun isminin Atatürk olarak tescili konusunda özellikle Sayın Nabi Avcı tarafından AKP adına verilmiş sözler vardır. Sayın Fatih Dönmez, lütfen arşivlere bakınız, Gençlik ve Spor İl Müdüründen bilgi alınız. Lütfen partiniz tarafından verilen sözlerinizi tutun. Eskişehir halkının taleplerine olan saygınızı, Atatürk’e olan sevginizi, vefanızı, stadın adının Atatürk Stadı olarak tescillendiğini ilan ederek bize gösterin. Ya da ortaya referandum sandığını koyun, Eskişehir halkına sorun. Stadın ismine halk karar versin” diye konuştu.