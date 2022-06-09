AKP yönetimine esnaf tepkisi: ‘Hiç iyi değiliz, perişanız, sorumlusu sizsiniz’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Van ziyareti öncesi sahaya inen AKP il yönetimi, esnafa hal hatır sorunca tepkiyle karşılaştı. Esnaf, “İyi olmamız için bir sebep söyleyin. Hiç iyi değiliz. Esnaf olarak perişanız. Bunun yüzde 99 sorumlusu karşımdaki parti, sizler. Bunun farkındasınız değil mi?” diye tepki gösterirken, AKP İl Başkanı Türkmenoğlu’nun terlik tezgahını işaret ederek “Şu zengin çeşidine bak” demesi esnafın tepkisini artırdı.

Orhan BOZKURT

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın hafta sonu Van’a yapacağı ziyaret öncesi vatandaşı açılış törenlerine davet etmek için sahaya inen AKP il yönetimi, esnaf tepkisiyle karşılaştı. AKP Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun ziyaret ettiği esnaflar, iflas ettiklerini belirterek, yaşananların sorumlusunun AKP olduğunu kaydetti.

KILIÇDAROĞLU’NUN BAŞDANIŞMANI “YORUMSUZ” DİYEREK PAYLAŞTI

O anlar, ziyareti takip eden Serhat News muhabirlerinin kamerasına yansırken, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir de görüntüleri “Yorumsuz” notuyla paylaştı.

TEK TEK ‘MİTİNG’ DAVETİNDE BULUNDU

Tek tek esnafı ziyaret eden AKP’li Türkmenoğlu, esnafa, “Mitingin içerisinde misiniz, değil misiniz?” diye sordu.

HAL HATIR SORDUĞU ESNAF: HİÇ İYİ DEĞİLİZ, BUNUN SORUMLUSU SİZSİNİZ

Türkmenoğlu’nun hal hatır sorduğu bir esnaf ise, “İyi olmamız için bir sebep söyleyin. Hiç iyi değiliz. Esnaf olarak perişanız. Bunun yüzde 99 sorumlusu karşımdaki parti, sizler. Bunun farkındasınız değil mi?” şeklinde konuştu.

AKP’li Türkmenoğlu, “Sen kendi görüşünü belirt” diye yanıt vererek esnafın sözlerini bastırmaya çalıştı.

Esnaf ise, “Yazık ettiniz bize” diye karşılık verirken, Türkmenoğlu’nun “Ne oldu?” diye sorması üzerine esnaf, “Daha ne olsun?” yanıtını verdi.

AKP’Lİ BAŞKAN, ESNAFIN TERLİK TEZGAHINI İŞARET EDEREK “ŞU ZENGİN ÇEŞİDİNE BAK” DEDİ

Esnafın terliklerinin bulunduğu tezgahını gösteren Türkmenoğlu’nun, “Şu zengin çeşidine bak” sözlerini sarf etmesi esnafın daha fazla tepki göstermesine yol açtı.

“ZENGİN ÇEŞİT DEDİĞİNİZ BU MU? 20 LİRAYA ALIYORDUM ŞİMDİ 70 LİRA OLDU!”

Esnaf ise, “Zengin çeşit dediğiniz bu mu? Şu tezgahın haline bir baksanıza. Ben geçen sezon bu terliği 20 liraya alıyor, 25 liraya hediye edebiliyordum. Şu an bu terliği 70 liraya aldım. Sorduğumda ham maddeymiş, şuymuş buymuş diyorsunuz. Bunun sorumlusu sizlersiniz, çok iyi biliyorsunuz. Hayat pahalılığı bir gerçektir. Gençlere, esnafa yazık ettiniz” şeklinde karşılık verdi.

ESNAFIN İSYANI KARŞISINDA HAYAT PAHALILIĞINI KABUL ETTİ

Hayat pahalılığını kabul eden Türkmenoğlu, “Hayat pahalılığı bir gerçektir. Ancak bunu da biz çözeceğiz.Gençlere başkaları yazık ediyor” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Türkmenoğlu’nun bu sözleri, çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaş, AKP’li başkana “Siz daha neyi çözeceksiniz? Sizden başka yöneten mi var bu ülkeyi? Herkes koyun gibi dinliyor yahu” şeklinde tepki gösterdi. Tepkiler üzerine AKP’li Türkmenoğlu, esnafın yanından uzaklaştı.

“PROJELERİN KURDELESİ KESİLECEK”

AKP’li Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van ziyaretine ilişkin, “8 katrilyon liralık bir yatırımın kurdelesini kesecek. O hizmetler, tüm Vanlıların sosyal aktivitelerine katkı yapacak devasa projelerdir” açıklamasında bulundu.

“AKP İKTİDARI BU GÖRÜNTÜLERİ İZLESİN, HALKIN TEPKİSİYLE YÜZLEŞSİN”

Görüntüleri paylaşarak AKP’lilere tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Sokağa, pazara gidemeyen, halkın içine çıkacak yüzü olmayan AKP iktidarı bu görüntüleri izlesin ve halkın tepkisi ile yüzleşsin! Gitmediğiniz Anadolu’nun her sokağında aynı tepkiyi gösteren milyonlar var” ifadelerini kullandı.

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