‘AKP yüzde 30’lara düştü, su kaynıyor’

KONDA Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Bekir Ağırdır, geçen şubat ayında yaptıkları kamuoyu araştırmasının verilerini açıkladı. YouTube üzerinden katıldığı bir yayında konuşan Bekir Ağırdır, şu tespitlerde bulundu:

İYİ PARTİ TABAN BULDU: Yeni partilerin kitleyi yakalama potansiyeli var. En iyi örnek İYİ Parti’nin vücut bulması. İktidar bloğu İYİ Parti’yi engelleyemedi. Sosyolojik bir taban var.

BU BİR ALAMETTİR: AK Parti oy kaybediyor, kaybetmiyor meselesi değil. Çözülüyor, gidecek yer bulamıyor. Yüzde 45’ten 30’lara düştü. Bu bir alamettir ama gidecek yer bulamadı. Su kaynıyor, çayın altı açık, buhara döndüğü gün fark edeceğiz. Şubat ayı ölçümümüzde AK Parti yüzde 30’un altında idi.

MİNDERE ÇAĞIRIYORLAR: (Ahmet) Davutoğlu ve (Ali) Babacan’ın partilerinin ölü doğduklarını sanmıyorum. Tayyip Bey’in beklediğinden de öte mindere davet etmeye çalışan dil karşısında AK Parti bocalıyor. İki oydan birini AK Parti seçmeninden alacaklar.

YÜZDE 29 BORÇLU: Koronadan önce yaptığımız ankete göre 100 kişiden 29’u ya borçlanarak, ya yardımlarla karnını doyuruyor. Ocak ayı itibariyle her 100 kişiden 47’si çalışma hayatında. Çalışan her 38 kişiden 30’u ise işini kaybederse geçinemeyecek düzeyde. Yüzde 55’i gelecek kaygısı yaşıyor. İnsanların elinde bir aylık erzak temin edecek paraları yok.

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