AKP’de 11’inci kat krizi

AKP milletvekili aday listeleri, partide birçok küskünlüğe ve eleştiriye neden oldu. 2002’den beri ilk kez aday listesinde Erdoğan’la birlikte bir yönetici ‘belirleyici’ oldu. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AKP listelerine damga vuran isim oldu. Kandemir, kendi döneminde atanan il başkanlarından 22’sini listeye koydurdu, 10 kişiyi liste başı yaptırarak rekor kırdı.

34 BAŞKANI İSTİFA ETTİRDİ

İktidar partisinde, daha önceki seçim dönemlerinden farklı bir liste hazırlanış süreci yaşandı. Erdoğan, Teşkilat Başkanına ‘yetki’ vererek, taslak liste oluşturmasını istedi. Diğer dönemlerde bu görevi Seçim İşleri Başkanlığı yürütürken bu dönem aynı işi Teşkilat Başkanlığı yaptı. Kandemir de çoğunluğu kendi döneminde atanan 34 il başkanını milletvekili adaylığı için istifa ettirdi: Aksaray, Aydın, Düzce, Eskişehir, Sivas, Yalova, Giresun, Rize, Gümüşhane, Mardin, Muğla, Antalya, Isparta, Gaziantep, Kars, Erzurum, Kırıkkale, Tokat, Adıyaman, Afyon, Karaman, Kocaeli, İzmir, Samsun Burdur, Mersin, Hatay, Erzincan, Ardahan, Şanlıurfa, Çorum, Tekirdağ, Kayseri, Niğde.

LİSTE BAŞI REKORU

Kandemir’in talimatıyla istifa eden isimlerden listeye giren il başkanları ve sıralamaları şöyle: Hüseyin Altınsoy (Aksaray 1), Ömer Özmen (Aydın-3), Hakan Aksu (Sivas-2), Celalettin Köse (Gümüşhane-1), Faruk Kılıç (Mardin-1), Kadem Mete (Muğla-1), Mustafa Kaplan (Kırıkkale-1), Cüneyt Aldemir (Tokat-3), Ethem Taş (Antalya-6), Osman Zabun (Isparta-2), Eyüp Özkeçeci (Gaziantep-2), Adem Çalkın (Kars-1), Mehmet Emin Öz (Erzurum-3), Kerem Ali Sürekli (İzmir-5), Ersan Aksu (Samsun-5), Adem Yeşildal (Hatay-1), Kaan Koç (Ardahan-1), Yusuf Ahlatçı (Çorum-1), Mestan Özcan (Tekirdağ-1), Şaban Çopuroğlu (Kayseri-3) ve Mehmet Cavit Şireci (Erzincan-2)

İl başkanlarının tamamına yakını listelere ‘seçilebilecek’ yerlerden aday gösterildi. Tam 10 ilde ise liste başı yapılarak ödüllendirildiler.

SON GÜN İSTİFA ETTİRİLDİ

Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy ise YSK’ya listelerin verildiği son gün istifa ettirildi ve aday yapıldı. Gülsoy, aynı gün sosyal medya hesabından “Sarsılmaz bir inançla bağlı olduğumuz davamızda şu anda şahsımıza gösterilen teveccüh nedeniyle AK Parti Osmaniye Milletvekili adaylığı tevdi edilmiştir” diyerek aday yapıldığını açıkladı.

11’İNCİ KAT LİSTESİ

Erdoğan’dan yetki alan Kandemir, aday çalışmasını parti binasından çok özel ofisinden yürüttü. AKP Genel Merkezine yakın olan ve iktidara yakın bir iş insanını sahibi olduğu AVM’de 11. Katta bulunan ofis, AKP listelerinin çalışıldığı yer oldu. İl Başkanlarının yanı sıra listelerde yer alan birçok iş insanı da ofiste ağırlandı. 14 Mayıs milletvekili aday listesi, AKP’den en fazla şirket ve holding sahibi kişilerin aday gösterildiği liste olarak tarihe geçti.

HIZLI YÜKSELİŞ

Kandemir, Erdoğan’la hemşehri, Rizeli. Bilal Erdoğan ile de Kartal İHL’den arkadaşlar. Genç yaşına (42) rağmen AKP’de basamakları hızla tırmandı. 2009’da İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığına atandıktan 11 yıl sonra teşkilatın zirvesine çıktı.

2014’de önce Başbakan Danışmanlığına, aynı yıl içinde daha sonra Sağlık Bakan Yardımcılığına atandı. 4 ay sonra istifa ederek milletvekili adayı oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak Meclise girdi. 2021’de yapılan kongre sonrasında ise Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.