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9 Nisan 2023
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AKP’de 196 vekil liste dışı kaldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002’den beri partisinde en büyük liste değişimine imza attı. Mevcut milletvekillerinden sadece 89’u yeniden aday gösterildi.

YSK’ya verilmek üzere hazırlanan listeye göre AKP’den vekillerin yüzde 66’sı liste dışında kaldı. Bazı isimler ise seçilemeyecek yerden aday gösterildi. Böylece AKP’de yüzde 75’lik değişim gerçekleşti. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre 285 milletvekilinden 196’sı liste dışında kaldı.

Birçok şehirde milletvekillerinin tamamı liste dışında kaldı. Trabzon’da AKP’nin 4 vekili de listeye giremedi.

TAŞKESENLİOĞLU DA LİSTEDE YOK

Eski Rektör Ünsal Ban’la boşanma davasıyla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da listeye giremedi.

ERSOY, KOCA, YANIK…

Bakanlardan 3’ü liste dışı kaldı. Kendi isteğiyle aday olmak istemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aday yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise listeye alınmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Samsun yerine İstanbul’dan aday gösterildi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Tokat milletvekili idi ve bu dönem İstanbul’dan aday yapıldı.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç ise memleketi Manisa’ya kaydırıldı. Arınç, İstanbul’dan milletvekili seçilmişti. Bu dönem Manisa ikinci sıra adayı oldu.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir’den aday gösterildi. Listede en genç isim ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

CHP’den Rize ikinci sıra adayı gösterilen Köksal Toptan’ın AKP’li eski Meclis Başkanı Köksal Toptan ile isim benzerliği dikkat çekti. CHP’den aday olan Toptan’ın AKP’li eski Başkanının akrabası olduğu öğrenildi.

AYRINTILAR GELECEK…

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