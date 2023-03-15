AKP’de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin milletvekili aday adaylığı işlemleri ile ilgili AKP Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

MÜRACAATLAR DEVAM EDİYOR

Yavuz, 81 ilde milletvekili aday adaylığı müracaatlarının devam ettiğini belirterek, “Yoğun bir aday müracaatı başvurusu söz konusu. Bugün, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı almak suretiyle aday müracaatlarının biraz daha uzatılmasına karar verildi. İlgili MYK kararına göre aday müracaatları gelecek hafta çarşamba günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır. İllerimizde ve burada zorluk yaşanmasın, adaylık müracaatlarında bulunanlar da daha rahat bir şekilde müracaatta bulunsun diye bu kararı aldık. Bu karara bağlı olarak da temayül yoklamasının tarihi de değişti. Bu hafta sonu yapacak olduğumuz teşkilat temayül yoklamamızı, sonraki hafta cumartesi günü 10.00- 16.00 saatleri arasında yapacağız” dedi.

İLERİ BİR TARİHE TAŞINDI

Şu ana kadar 3 bini aşkın milletvekili aday adaylığı başvurusunun gerçekleştiğini belirten Yavuz, “Bunun çok daha fazla bir şekilde artarak devam edeceğini görüyoruz. Zaten o rağbeti, o yoğun başvuruyu gördüğümüz için de bu tarihleri esnettik. Biraz daha ileri bir tarihe atmış olduk. Hayırlı olsun” diye konuştu. (DHA)