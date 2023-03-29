AKP’de ‘deprem’ istifası: İktidar sorumluluklarını yerine getirmedi

TKP’li Tunceli Belediyesi’nde 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, merkezde AKP’nin tek meclis üyesi olan Alişan Işık, partisinden istifa etti.

“İKTİDAR DEPREM MAĞDURU BÖLGELERDE EKSİK KALDI”

AKP’li Işık partisine ulaştırdığı istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı;

* AK Parti saflarında çalışmaya başladığım tarihten bu yana hiçbir siyaset ayrımı yapmadan toplumsal hizmeti kendime görev bilmişken bu yönde çalışmaya başladığım gün itibariyle parti kimliğim üzerinden hem toplumsal hem de kurumsal düzeyde şahsıma yönelik sistematik yıpratma faaliyetleri içerisinde bulunan kimi şahıs ve çevreler bugün gelinen noktada, partinin il ve ilçe yönetimlerinde etkin rol oynamaya, yıllardır partiye karşı faaliyet göstermemiş gibi kabul görmeye başlamışlardır.

* Yönetim düzeyinde yaptığım tüm uyarılar ve sarf ettiğim çabaya karşın, bu durumun görmezden gelinmesi benim için kabul edilebilir bir durum değildir.

* 11 ilimizde milyonlarca insanın hayatını alt üst ederek on binlerce insanın canına mal olan büyük afet sonrası siyasal iktidarın, deprem mağduru bölgelere etkin bir müdahale gerçekleştirmekte eksik kaldığı ve iktidar sorumluluklarını yerine getirmediğini üzülerek belirtmek istiyorum.