AKP’de FETÖ iltisaklı aday krizi

AKP’de milletvekili aday adayları arasında FETÖ iltisaklı isimler krize neden oldu. MKYK üyesi Metin Külünk’ün olduğu komisyona mülakata giren kadın bir adayın kardeşinin Dışişleri Bakanlığı’ndan atıldığı anlaşıldı.

KARDEŞİN FETÖ’DEN ATILDI MI?: SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre FETÖ tartışması, Güneydoğu illerinden birinden aday adayı olan kadın kolları başkanı üzerinden yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün başkanlığındaki toplantıda, komisyon üyesi olan Metin Külünk, kadın aday adayına, “Kardeşiniz FETÖ’den atıldı mı?” diye sordu. Beklenmedik soru üzerine bocalayan aday, önce net cevaplar vermedi, sonra da gerçeği kabul etti. Taslak listede aday milletvekili adayı olarak görünen adayın üzeri çizildi. Ancak AKP’li bir Belediye Başkanının kadın adayın isminin listeye alınması için Kadın Kolları üzerinden baskı oluşturduğu öğrenildi.

KÜLÜNK’ÜN İSYANI: MKYK üyesi olan Metin Külünk, partiden aday adayı olan ve FETÖ bağlantısı olan isimlere dikkat çekti ve şu açıklamayı yaptı: “Kuvvetli FETÖ şüphelisi olanlar ile en yakınları FETÖ’cü olan tiplerin utanmazlıkları artık öyle bir noktada ki aday adayı dahi olabiliyor ve kendilerini şehirlerinde aday olarak ilan edebiliyorlar! Tabiî bu arada, FETÖ delilleri kendilerine sorulduğunda utanmazlıklarını daha ileri götürerek, ‘Hakkımızda yakınlarımızla ilgili bilgileri nereden öğreniyorlar?’ diye şikâyetle gazetecilere dert yanıyorlar.”

SİYASİ AYAK TASFİYE EDİLMELİ: Külünk, birçok yerde ‘sızma’ girişimi olduğunu açıkladı ve şu çağrıyı yaptı: “Eğer bu milletin tarihine ve kimliğine ihanet etmemek istiyorsak, bu örgütün siyasi ayakları tespit edilmeli ve tasfiye edilmelidir. Ayırt etmeden kamu görevi olan milletvekilliği aday listeleri kendisi ve 1. ve 2. derece yakınları sorgulanmalı, kuvvetli delil ve şüphe olanları adaylıkları düşürülmelidir. YSK’ya teslim edilmeden önce özellikle PKK, FETÖ ve diğer illegal örgütlerle bağlantısı olanların hassasiyetle ayıklanması çok elzemdir.”